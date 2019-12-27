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27 Aralık Atatürk Koşuları,tüm ilçelerde yapıldı

27 Aralık Atatürk Koşuları,tüm ilçelerde yapıldı
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27 Aralık Atatürk Koşuları,tüm ilçelerde yapıldı.

27 Aralık Atatürk Koşularında büyükler kategorisinde erkeklerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı sporcusu Yusuf Gökalp, kadınlarda da Mine Devrim birinci oldu.

Büyükler 8 kilometre yarışında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı sporcusu Yusuf Gökalp birinci, aynı takımdan Veli Atikoğlu ikinci ve Ali Korkaz da üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler takım klasmanında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı takımı birinci olurken, Komanda Alayı ikinci ve Emekli Polisler Derneği üçüncü oldu.

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