2.Cengiz Topel Kickboks Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu

2.Cengiz Topel Kickboks Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu
banner94
banner90

2023 Kickboks Ligi 2.Ayak Müsabakaları ve 2.Cengiz Topel Kickboks Şampiyonası, 14 Mayıs 2023, Pazar günü, Güzelyurt’da Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda büyük bir katılım ile yapıldı.

banner91
Sporcuların yapılan sağlık kontrolünden sonra, müsabakalara geçildi. Alt Minikler, Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler ve Veteranlar kategorilerinde, Müzical Form, Point Fighting ve Kick Light disiplinlerinde yapılan ve Federasyona bağlı 8 dernekten 101 sporcunun yarıştığı Şampiyona çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve kazanan takımlara kupaları Dernek ve Federasyon yetkilileri tarafından verildi.

2.Cengiz Topel Kickboks Şampiyonası 1’incilik Kupasının 120 puanla Gazimağusa İhtisas Spor Derneği, 2’ncilik Kupasını 116 puanla Erdem Akademi Spor Derneği ve 2’ncilik Kupasını 68 puanla Şimşek Savunma Sanatları Derneği sahip oldular. 2023 Kickboks Ligi 2 Ayak Müsabakaları sonunda derneklerin takım sıralaması ve puan durumu aşağıdaki gibi:

2023 KİCKBOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI VE PUAN DURUMU 

DERNEKLER 

1.AYAK 

2.AYAK 

3.AYAK 

4.AYAK 

5.AYAK 

GENEL 

  1. GAZİMAĞUSA İHTİSAS SPOR DERNEĞİ 

114 PUAN 

120 PUAN 

  1. ERDEM AKADEMİ SPOR DERNEĞİ 

115 PUAN 

116 PUAN 

  1. ŞİMŞEK SAVUNMA SANATLARI DERNEĞİ 

59 PUAN 

68 PUAN 

  1. GÜZELYURT BULUT SPOR DERNEĞİ 

39 PUAN 

47 PUAN 

  1. GİRNE GENÇLER BİRLİĞİ SAVUNMA SANATLARI DERNEĞİ 

13 PUAN 

27 PUAN 

  1. CYPRUS BULL AND LİON SPOR DERNEĞİ 

12 PUAN 

14 PUAN 

  1. LEFKOŞA SAVUNMA SANATLARI DERNEĞİ 

10 PUAN 

8 PUAN 

  1. CENGİZKÖY SPOR DERNEĞİ 

24 PUAN 

 -10 PUAN 

  

  

  

  1. OTTOMAN FIGHT SPOR DERNEĞİ 

7 PUAN 

5 PUAN  

  

  

  

  

  

  

  
banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dövizde son durum
Dövizde son durum
  1. Kıbrıs
﻿