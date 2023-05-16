2.Cengiz Topel Kickboks Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu

2023 Kickboks Ligi 2.Ayak Müsabakaları ve 2.Cengiz Topel Kickboks Şampiyonası, 14 Mayıs 2023, Pazar günü, Güzelyurt’da Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda büyük bir katılım ile yapıldı.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve kazanan takımlara kupaları Dernek ve Federasyon yetkilileri tarafından verildi.
2.Cengiz Topel Kickboks Şampiyonası 1’incilik Kupasının 120 puanla Gazimağusa İhtisas Spor Derneği, 2’ncilik Kupasını 116 puanla Erdem Akademi Spor Derneği ve 2’ncilik Kupasını 68 puanla Şimşek Savunma Sanatları Derneği sahip oldular. 2023 Kickboks Ligi 2 Ayak Müsabakaları sonunda derneklerin takım sıralaması ve puan durumu aşağıdaki gibi:
|
2023 KİCKBOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI VE PUAN DURUMU
|
DERNEKLER
|
1.AYAK
|
2.AYAK
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3.AYAK
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4.AYAK
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5.AYAK
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GENEL
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114 PUAN
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120 PUAN
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115 PUAN
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116 PUAN
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59 PUAN
|
68 PUAN
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39 PUAN
|
47 PUAN
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13 PUAN
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27 PUAN
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12 PUAN
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14 PUAN
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10 PUAN
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8 PUAN
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24 PUAN
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-10 PUAN
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7 PUAN
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5 PUAN
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