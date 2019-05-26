3 puanla bitirdi

Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti ve sezonu 6. sırada tamamladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ekip 13. dakikada golü de buldu. Mehmet Ekici'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Isla içerideki müsait arkadaşı Miha Zajc'a pasını gönderdi. Sloven oyuncu müsait pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Zajc bu sezon Fenerbahçe formasıyla 2. golüne imza attı. Golden sonra Antalyaspor oyunu dengelemeyi başarırken 33'te golü de buldu. Sağ kanatta Amilton'un ortasında Sadık müdehale edemedi ve Mevlüt Erdinç'in dukunuşuyla Antalyaspor golü buldu ve skor 1-1'e geldi. Bu golle beraber Antalyaspor'un ligde attığı son 9 golün 8'inde Mevlüt Erdinç imzası vardı. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve devreye 1-1'lik eşitlikle girdildi.

İkinci yarıya etkili başlayan Antalyaspor olurken konuk ekibin Mevlüt Erdinç'le attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmazken, Amilton ile de karşı karşıya pozisyonda skoru değiştirmeyi başaramadı. İkinci yarının ortalarında oyunu dengeleyen Fenerbahçe 69'da golü de buldu. Sol kanattan ceza sahasına inen Moses ceza sahasında bulunan Dirar'a pasını gönderdi. Dirar geriden gelen arkadaşı Eljif Elmas'a pasını gönderdi ve genç oyuncunun yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1. Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Jailson'un ara pasıyla topla buluşan Moses'ın ilk şut denemesi kaleciden döndü, dönen topu da takip eden Moses topu boş kaleye yuvarladı ve skoru 3-1'e getirdi. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Fenerbahçe sezonu galibiyetle noktaladı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 46'a yükselterek sezonu 6. sırada tamamladı. Antalyaspor ise 45 puanla 7. sırada sezonu noktaladı.