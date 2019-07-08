3 Sporcumuz da kürsüye çıktı

Vücut Geliştirme sporcularımız katıldıkları IFBB Grand Prix Elit Pro şampiyonasında dereceler elde ettiler.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleştirilen yarışmada Hazel Oraç IFBB Wellness kategorisinde ikinci, Serden Akşar IFBB Klassic Fizik kategorisinde üçüncü, Murat Şenyiğit ise IFBB +90 Body Building kategorisinde üçüncülük elde etti.

Kafilede Neval Akgürgen antrenör ve uluslararası hakem olarak yer alırken, Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu başkanı Ali Dahlameroğlu da kafileye başkanlık ediyor.