5 birincilik ve 1 üçüncülük geldi

Türkiye MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası, 17 Şubat – 03 Mart 2019 tarihleri arasında, Türkiye’nin Antalya şehrinde yapıldı.

Şampiyonaya KKTC Kickboks Federasyonu’ndan Feyzi Kurumanastırlı antrenör, Hayriye Enderoğlu ve Hasan Kurumanastırlı sporcu olarak katıldı.

600 dolayında sporcunun yarıştığı Türkiye MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası’nda 68 Kg. büyük bayanlar kategorisinde grapling disiplininde yarışan sporcumuz Hayriye Enderoğlu 1’ci olurken, 105 Kg veteran erkeklerde yarışa sporcumuz Hasan Kurumanastırlı , Light, Full ve Elit disiplinlerinde 1’inci ve grapling disiplininde 3’üncü oldu.