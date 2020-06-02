Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşme sonrası liglerin 18 Haziran 2020 tarihinde başlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada FIFA’nın kulüplere önerdiği 5 oyuncu değişikliği hakkı KTFF tarafından da uygulamaya konulacak. Federasyondan yapılan açıklamada maç programları da ilan edildi.

5 oyuncu değişikliği uygulamaya girdi

KTFF’nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

“IFAB tarafından kabul edilen ve ülke federasyonların takdirine bırakılan 5 oyuncu değişikliği konusunda talimat düzenlemesi yapılarak sezonun geriye kalan lig ve kupa maçlarında söz konusu uygulamaya geçilmesi kararı alınmıştır. Bu değişiklikler devre arası hariç olmak üzere oyunu kesintiye uğratmamak adına, müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilecektir.”

Lig ve kupada program belirlendi

Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda maç programları da belli oldu. Buna göre Süper Lig’in ilk 2 haftası ile 1.Lig’in ilk haftasının programı belli oldu. Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nın yarı final 1.maçları da 24 Haziran 2020 Çarşamba günü oynanacak. Kupa eşleşmeleri 4 Haziran 2020 Perşembe günü saat 14.30’da çekilecek kura ile belirlenecek.

K-Pet Süper Lig’in 23. ve 24.haftası ile K-Pet 1.Lig’in 23. haftasının programı şöyle;

K-PET SÜPER LIG

23.HAFTA

18 Haziran 2020 Perşembe SAAT

Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı Limasol 20.00

Binatlı - Gençlik Gücü TSK 20.00

19 Haziran 2020 Cuma

Yenicami - Düzkaya KOSK 20.00

Hamitköy - Mağusa Türk Gücü 18.00

20 Haziran 2020 Cumartesi

Küçük Kaymaklı - Göçmenköy İYSK 18.00

Gönyeli - Çetinkaya TSK 18.00

Merit A. Yeşilova - Baf Ülkü Yurdu 18.00

21 Haziran 2020 Pazar

Lefke - Cihangir GSK 20.00

24.HAFTA

26 Haziran 2020 Cuma SAAT

Çetinkaya TSK - Hamitköy ŞHSK 20.00

Baf Ülkü Yurdu - Gönyeli SK 20.00

27 Haziran 2020 Cumartesi

Düzkaya KOSK - Binatlı YSK 18.00

Göçmenköy İYSK - Gençlik Gücü TSK 20.00

Küçük Kaymaklı TSK - Merit A. Yeşilova 18.00

28 Haziran 2020 Pazar

Cihangir GSK - Yenicami AK 18.00

Mağusa Türk Gücü - Doğan Türk Birliği 20.00

Türk Ocağı Limasol - Lefke TSK 20.00

K-PET 1.LIG

23.HAFTA

20 Haziran 2020 Cumartesi SAAT

Mesarya - Esentepe KKSK 18.00

Dörtyol - L. Gençler Birliği SK 18.00

Lapta - Görneç KSK 18.00

Mormenekşe - Yonpaş Dumlupınar TSK 18.00

Maraş - Girne Halk Evi 18.00

Yalova - Çanakkale TSK 18.00

Ozanköy - Karşıyaka ASK 18.00