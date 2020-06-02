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5 oyuncu değişikliği uygulamaya girdi

5 oyuncu değişikliği uygulamaya girdi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşme sonrası liglerin 18 Haziran 2020 tarihinde başlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada FIFA’nın kulüplere önerdiği 5 oyuncu değişikliği hakkı KTFF tarafından da uygulamaya konulacak. Federasyondan yapılan açıklamada maç programları da ilan edildi.

5 oyuncu değişikliği uygulamaya girdi

KTFF’nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

“IFAB tarafından kabul edilen ve ülke federasyonların takdirine bırakılan 5 oyuncu değişikliği konusunda talimat düzenlemesi yapılarak sezonun geriye kalan lig ve kupa maçlarında söz konusu uygulamaya geçilmesi kararı alınmıştır. Bu değişiklikler devre arası hariç olmak üzere oyunu kesintiye uğratmamak adına, müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilecektir.”

Lig ve kupada program belirlendi

Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda maç programları da belli oldu. Buna göre Süper Lig’in ilk 2 haftası ile 1.Lig’in ilk haftasının programı belli oldu. Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nın yarı final 1.maçları da 24 Haziran 2020 Çarşamba günü oynanacak. Kupa eşleşmeleri 4 Haziran 2020 Perşembe günü saat 14.30’da çekilecek kura ile belirlenecek.

K-Pet Süper Lig’in 23. ve 24.haftası ile K-Pet 1.Lig’in 23. haftasının programı şöyle;

K-PET SÜPER LIG

23.HAFTA

18 Haziran 2020 Perşembe                                         SAAT                    

Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı Limasol                    20.00                    

Binatlı - Gençlik Gücü TSK                                             20.00                    

 19 Haziran 2020 Cuma

Yenicami - Düzkaya KOSK                                              20.00                    

Hamitköy - Mağusa Türk Gücü                                    18.00                    

 20 Haziran 2020 Cumartesi

Küçük Kaymaklı - Göçmenköy İYSK                           18.00                    

Gönyeli - Çetinkaya TSK                                                 18.00                    

Merit A. Yeşilova - Baf Ülkü Yurdu                             18.00                    

 21 Haziran 2020 Pazar

Lefke - Cihangir GSK                                                        20.00                    

24.HAFTA

26 Haziran 2020 Cuma                                                   SAAT                    

Çetinkaya TSK - Hamitköy ŞHSK                                  20.00                    

Baf Ülkü Yurdu - Gönyeli SK                                         20.00                    

 27 Haziran 2020 Cumartesi

Düzkaya KOSK - Binatlı YSK                                          18.00                    

Göçmenköy İYSK - Gençlik Gücü TSK                         20.00                    

Küçük Kaymaklı TSK - Merit A. Yeşilova                   18.00                    

 28 Haziran 2020 Pazar

Cihangir GSK      - Yenicami AK                                     18.00                    

Mağusa Türk Gücü - Doğan Türk Birliği                     20.00                    

Türk Ocağı Limasol - Lefke TSK                                    20.00    

 K-PET 1.LIG

23.HAFTA

20 Haziran 2020 Cumartesi                                         SAAT                    

Mesarya - Esentepe KKSK                                             18.00                    

Dörtyol - L. Gençler Birliği SK                                       18.00                    

Lapta - Görneç KSK                                                         18.00                    

Mormenekşe - Yonpaş Dumlupınar TSK                          18.00                    

Maraş - Girne Halk Evi                                                    18.00                    

Yalova - Çanakkale TSK                                                   18.00                    

Ozanköy - Karşıyaka ASK                                               18.00    

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