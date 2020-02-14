57. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı sonuçları açıklandı

57. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 09 Şubat 2020, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında ve Federasyon Antrenman salonunda yapıldı.

Kuşak Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 108 sporcu başarılı olarak terfi etti.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibi:

SARI KUŞAK

1. Ediz Evren

2. Ömer Bağcı

3. Hasan Demirsu

4. Fatma Bürüncük

5. Ece Uslu

6. Yusuf Mert Şehirli

7. Mehmet Paşa

8. Atilla Atalay

9. Mustafa Yavuz Alp

10. Ceykan Harman

11. Affan Karademir

12. Diana Paltayev

13. Rustam Baltayev

14. Eylül Kaşkan

15. Hakan Karakaya

16. Egemen Bayram

17. Mesut kural

18. Akan Yorulmaz

19. Ayşegül Karakeçi

20. Bekircan Konu

21. Orhan Arda Önver

SARI YEŞİL KUŞAK

1. Meryem Çakmak

2. Mervan Göl

3. Erdal Daşyürek

YEŞİL KUŞAK

1. Elanur Köse

2. Ali Tüter

3. Ahmet Özer Şehirli

4. Tuana Şehirli

5. Özper Özorun

6. Recep Evsen

7. Sude Hepbilgin

8. Ata Kontosoğlu

9. Atakan Umut Başpınar

10. Alptuğ Taşçı

11. Mehmet Altınöz

12. Nisa Zengin

13. Yusuf Rabaiah

14. Muhsin Karamano

15. Ömer Tuzluca

16. Behiye Çakmak

17. Emrullah Çakmak

18. Mine S. Çangar

19. Bade Gülenoğlu

20. Ahmet Necati Kara

21. Meryem Gerdel

YEŞİL MAVİ KUŞAK

1. Arda Gürbüz

2. Erin İlin Hodzhiyski

3. Yusuf Karaali

4. Özgür Kuşçu

5. Kadir Taliman

6. Abdullah Togay

7. Aumcan Bayramov

8. Yıldız Agılova

9. Alex Aksu

10. Aydın Aksu

11. Mehmet Korkmaz

12. Salahi Ali Kemal

13. Hüseyin Barut

MAVİ KUŞAK

1. Batu Güvenir

2. Yusuf Efe Yetimoğlu

3. Bensu Özaydın

4. Radiye Güler

5. Ali İhsan Güler

6. Yiğit Özer

7. Öykü Deniz Biçer

8. Belgin Irmak Biçer

9. Mertcan Güler

10. Rüzgar Alp Aksaygın

11. Diren Şanıvar

12. Gazanfer Tütüncü

13. Salahi Onur Atay

14. İlksu Torun

15. Ali Tunçkaya

16. Sulay Tunçkaya

TURUNCU KUŞAK

1. Merthan Ozan

2. Anvar Kamalov

3. Yalın Yücener

4. Mehmet Nedim Güler

5. Yusuf Dağdelen

6. Erol Demirel

7. Denis Burçel

8. Osman Buğra Erkoç

9. İlkbal Sultan Baydur

10. Emine Göçer

11. Aydınay Aydın

TURUNCU-KAHVERENGİ KUŞAK

1. Mehmet Nasci Özkan

2. Bartu Ceylangüden

3. Meryem Arslan

KAHVERENGİ KUŞAK

1. Betül Çetil

2. Zeynep Karataş

3. Mehmet Ali Açık

4. Harut Harutoğlu

5. Can Turan

6. Muhammet Deniz Sontürk

7. Dağıstan Karademir

8. İrem Erdem

9. Rüstem Çiftgül

10. Mehmet Topal

11. Mina Güneyhan

12. Murat Ay

13. Dursun Erkanlar

14. Havva Ünlü

15. Görkem İnci

16. Hakan Deniz Akar

17. Halil Kadı

18. Alihan İlçin

19. Artur Karasov

20. Dursun Erkanl