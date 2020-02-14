57. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı sonuçları açıklandı

57. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 09 Şubat 2020, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında ve Federasyon Antrenman salonunda yapıldı.
Kuşak Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 108 sporcu başarılı olarak terfi etti.
Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibi:
SARI KUŞAK
1. Ediz Evren
2. Ömer Bağcı
3. Hasan Demirsu
4. Fatma Bürüncük
5. Ece Uslu
6. Yusuf Mert Şehirli
7. Mehmet Paşa
8. Atilla Atalay
9. Mustafa Yavuz Alp
10. Ceykan Harman
11. Affan Karademir
12. Diana Paltayev
13. Rustam Baltayev
14. Eylül Kaşkan
15. Hakan Karakaya
16. Egemen Bayram
17. Mesut kural
18. Akan Yorulmaz
19. Ayşegül Karakeçi
20. Bekircan Konu
21. Orhan Arda Önver
SARI YEŞİL KUŞAK
1. Meryem Çakmak
2. Mervan Göl
3. Erdal Daşyürek
YEŞİL KUŞAK
1. Elanur Köse
2. Ali Tüter
3. Ahmet Özer Şehirli
4. Tuana Şehirli
5. Özper Özorun
6. Recep Evsen
7. Sude Hepbilgin
8. Ata Kontosoğlu
9. Atakan Umut Başpınar
10. Alptuğ Taşçı
11. Mehmet Altınöz
12. Nisa Zengin
13. Yusuf Rabaiah
14. Muhsin Karamano
15. Ömer Tuzluca
16. Behiye Çakmak
17. Emrullah Çakmak
18. Mine S. Çangar
19. Bade Gülenoğlu
20. Ahmet Necati Kara
21. Meryem Gerdel
YEŞİL MAVİ KUŞAK
1. Arda Gürbüz
2. Erin İlin Hodzhiyski
3. Yusuf Karaali
4. Özgür Kuşçu
5. Kadir Taliman
6. Abdullah Togay
7. Aumcan Bayramov
8. Yıldız Agılova
9. Alex Aksu
10. Aydın Aksu
11. Mehmet Korkmaz
12. Salahi Ali Kemal
13. Hüseyin Barut
MAVİ KUŞAK
1. Batu Güvenir
2. Yusuf Efe Yetimoğlu
3. Bensu Özaydın
4. Radiye Güler
5. Ali İhsan Güler
6. Yiğit Özer
7. Öykü Deniz Biçer
8. Belgin Irmak Biçer
9. Mertcan Güler
10. Rüzgar Alp Aksaygın
11. Diren Şanıvar
12. Gazanfer Tütüncü
13. Salahi Onur Atay
14. İlksu Torun
15. Ali Tunçkaya
16. Sulay Tunçkaya
TURUNCU KUŞAK
1. Merthan Ozan
2. Anvar Kamalov
3. Yalın Yücener
4. Mehmet Nedim Güler
5. Yusuf Dağdelen
6. Erol Demirel
7. Denis Burçel
8. Osman Buğra Erkoç
9. İlkbal Sultan Baydur
10. Emine Göçer
11. Aydınay Aydın
TURUNCU-KAHVERENGİ KUŞAK
1. Mehmet Nasci Özkan
2. Bartu Ceylangüden
3. Meryem Arslan
KAHVERENGİ KUŞAK
1. Betül Çetil
2. Zeynep Karataş
3. Mehmet Ali Açık
4. Harut Harutoğlu
5. Can Turan
6. Muhammet Deniz Sontürk
7. Dağıstan Karademir
8. İrem Erdem
9. Rüstem Çiftgül
10. Mehmet Topal
11. Mina Güneyhan
12. Murat Ay
13. Dursun Erkanlar
14. Havva Ünlü
15. Görkem İnci
16. Hakan Deniz Akar
17. Halil Kadı
18. Alihan İlçin
19. Artur Karasov
20. Dursun Erkanl