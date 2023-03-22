5.MMA (Mixed Martial Arts) Level Sınavı yapıldı

5.MMA (Mixed Martial Arts) Level Sınavı, 19 Mart 2023, pazar günü, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda, 09.00-12.00 saatleri arasında yapıldı.

Level Sınavına, çalışma sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin 10 puan, sözlü 20 puan ve uygulamalı 70 puan ( %20 Ayakta Mücadele Teknikleri , %30 Yerde Mücadele Teknikleri , %20 Fiziksel Yeterlilik ) olmak üzere değerlendirilen sınav sonunda 100 puan üzerinden 60 ve üzeri puan alan 17 sporcu başarılı olarak bir üst Level derecesine terfi ettiler.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri Level dereceleri aşağıdaki gibidir;

1. Level Terfi Eden Sporcular;

1- Muhammed Khaled 5- Leon Ray Selimskı

2- Adem Mavideniz 6-Laren Hastunç

3- Egemen Suiçmez 7- Asım Karaderi

4- Yiğit Gülbeniz

2. Level Terfi Eden Sporcular;

1- Buğra M. Tümbül 4- Doğan Can Hür

2- Hüseyin Emre Ekiz 5- Pervin Şirin

3- Yiğit Akay

3. Level Terfi Eden Sporcular;

1- Alara Berktuğ 3- Ömer Suiçmez

2- Emre Sert

4. Level Terfi Eden Sporcular;

1- Arif Denizkıran

6. Level Terfi Eden Sporcular;

1- Adnan Özcevher