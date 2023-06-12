61. Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşandı. Fenerbahçe ile Başakşehir, kupayı müzelerine götürmek için kozlarını İzmir'de paylaştı.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i geçerek yaklaşık 9 sene sonra kupa sevinci yaşadı.

Kupa finalinde Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 1. ve 29. dakikalarda Batshuayi filelerle buluşturdu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i yenerek, yaklaşık 9 yıllık kupa hasretini sona erdirdi.

Fenerbahçe, son kupasını 25 Ağustos 2014'te kaldırmıştı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamlama başarısı göstermişti. Yanal'ın sezon sonunda ayrılmasının ardından takımın başına geçen İsmail Kartal yönetiminde TFF Süper Kupa maçına çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'ı penaltılarda geçerek kupa sevinci yaşamıştı.

Sarı-lacivertliler daha sonra 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında mücadele ettiği hiçbir kulvarda kupa kazanma başarısı gösteremedi. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda da şampiyonluğa ulaşamayarak kupa sevinci yaşayamadı.