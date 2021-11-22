62. Kickboks renkli kuşak sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı

62. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 14 Kasım 2021, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı.
2021 Yılı Faaliyet Programında yer alan 62. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 14 Kasım 2021, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı. Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 94 sporcu başarılı olarak terfi etti.
Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;
SARI KUŞAK
Mertgan Gazi Kurt
Sonercan Karahasan
Elmas Taşar
Ali Taşar
Ekin Digil
Sinan Macit
Dovlet Omurzakov
Ali Baran Türkmen
Reyyim Bay
Jeylan Dovranova
Eyüp Toprak
Zeki Kontosoğlu
Taha Erk
Elif Bozkurt
Tekhan ali Khaparaghi
Mehmet Çakır
Enes Baran Elkondu
Utku Aslantürk
Mislina Sirikci
Nilay Çakın
Sarp Akçabel
Kerem Killi
Laren Özuçar
Salih Rozbayev
Nur Muhammet Rozbayev
Emine Öksüz
Hatice Öksüz
Alnur Kassymbekov
Efe Zeybek
Emir Ünal Aras
Berke Elmas
İslam İmamov
Raşit Sidar Ünerdi
Musabek Kamilov
Durmuş Adsız
Arda Eskidemir
Sorin Zeybek
Hasan Yurtcan
Gölgem Yıldır
Ayaz Sirkeciler
Furkan Satırlı
Ali Hikmet Keklik
Şengül Kırmızı
Hatice Yurtcan
YEŞİL KUŞAK
Hüseyin Demir
Hüseyin Faruk Gök
Ebru Yeşil
Hilal Aleyna Bayraktar
Kazım Nokuz
Irmak Özügar
Sümeyra Göğsüaçık
Eren Karaman
Abdulmennan Göğsüaçık
Tekin Mert Talay
Eril Ersev
Cumhur Toprak Turaç
Hüseyin Kurt
Asya Babuccu
Hüseyin Eren Babuccu
Vedia Dicle Serin
Timur Sümer Dormak
YEŞİL MAVİ KUŞAK
Ayşegül Seçkin
Erdal Daşyürek
MAVİ KUŞAK
Buse Çevik (Denklik)
Selda Saygılı
Embiya Kalem
Hasan Ali Çevik
Murat Şahin
Umut Mehmet Şahin
Okay Güfta
Nefes Evmez
Gonca Cumhur
İshaq Teodor
Mervan Göl
Rozumbay Atamiradov
MAVİ TURUNCU KUŞAK
Esma Nur Özçelik
TURUNCU KUŞAK
Rasim Çalış
Abdullah Can Togay
Ömer Dindar
Kardelen Domrul
TURUNCU KAHVERENGİ KUŞAK
Eylül Kaşkan
Emrah Şahin
Hüseyin Barut
Abdullah Çebi
İbrahim Çebi
Baburhan Karyagdyevv
KAHVERENGİ KUŞAK
Duhan Ali Khakparaghi (Denklik)
İsmail Hakkı Çebi
Azat Hocam Kuluyev
Hasan Kınay
Mesut Kural
Ahmet Yakut Korahan
Batuhan Küçükandaç