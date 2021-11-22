62. Kickboks renkli kuşak sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı

62. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 14 Kasım 2021, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı.

2021 Yılı Faaliyet Programında yer alan 62. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 14 Kasım 2021, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı. Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 94 sporcu başarılı olarak terfi etti.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;

SARI KUŞAK

Mertgan Gazi Kurt

Sonercan Karahasan

Elmas Taşar

Ali Taşar

Ekin Digil

Sinan Macit

Dovlet Omurzakov

Ali Baran Türkmen

Reyyim Bay

Jeylan Dovranova

Eyüp Toprak

Zeki Kontosoğlu

Taha Erk

Elif Bozkurt

Tekhan ali Khaparaghi

Mehmet Çakır

Enes Baran Elkondu

Utku Aslantürk

Mislina Sirikci

Nilay Çakın

Sarp Akçabel

Kerem Killi

Laren Özuçar

Salih Rozbayev

Nur Muhammet Rozbayev

Emine Öksüz

Hatice Öksüz

Alnur Kassymbekov

Efe Zeybek

Emir Ünal Aras

Berke Elmas

İslam İmamov

Raşit Sidar Ünerdi

Musabek Kamilov

Durmuş Adsız

Arda Eskidemir

Sorin Zeybek

Hasan Yurtcan

Gölgem Yıldır

Ayaz Sirkeciler

Furkan Satırlı

Ali Hikmet Keklik

Şengül Kırmızı

Hatice Yurtcan

YEŞİL KUŞAK

Hüseyin Demir

Hüseyin Faruk Gök

Ebru Yeşil

Emir Yeşil

Hilal Aleyna Bayraktar

Kazım Nokuz

Irmak Özügar

Sümeyra Göğsüaçık

Eren Karaman

Abdulmennan Göğsüaçık

Tekin Mert Talay

Eril Ersev

Cumhur Toprak Turaç

Hüseyin Kurt

Asya Babuccu

Hüseyin Eren Babuccu

Vedia Dicle Serin

Timur Sümer Dormak

YEŞİL MAVİ KUŞAK

Ayşegül Seçkin

Erdal Daşyürek

MAVİ KUŞAK

Buse Çevik (Denklik)

Selda Saygılı

Embiya Kalem

Hasan Ali Çevik

Murat Şahin

Umut Mehmet Şahin

Okay Güfta

Nefes Evmez

Gonca Cumhur

İshaq Teodor

Mervan Göl

Rozumbay Atamiradov

MAVİ TURUNCU KUŞAK

Esma Nur Özçelik

TURUNCU KUŞAK

Rasim Çalış

Abdullah Can Togay

Ömer Dindar

Kardelen Domrul

TURUNCU KAHVERENGİ KUŞAK

Eylül Kaşkan

Emrah Şahin

Hüseyin Barut

Abdullah Çebi

İbrahim Çebi

Baburhan Karyagdyevv

KAHVERENGİ KUŞAK

Duhan Ali Khakparaghi (Denklik)

İsmail Hakkı Çebi

Azat Hocam Kuluyev

Hasan Kınay

Mesut Kural

Ahmet Yakut Korahan

Batuhan Küçükandaç