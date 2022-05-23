64. Kickboks renkli kuşak sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı

64. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 15 Mayıs 2022, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında büyük bir katılım ile gerçekleştirildi.
Her geçen gün büyüyen Kickboks spor dalında, 2022 yılı Faaliyet Programında yer alan 64. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 15 Mayıs 2022, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında büyük bir katılım ile gerçekleştirildi.
Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 129 sporcu başarılı olarak üst kuşaklara terfi ettiler.
Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;
Sarı Kuşak:
01- Berat Güraslan
02- Türker Eren Öney
03- Uhut Bera Cenik
04- Tuana Serin
05- Özgür Bor
06- Fatih Taşkıran
07- Esger Batırcanov
08- Artun Yürüker
09- Ali Çelik
10- Rabiya Kara
11- Derin Yalçındere
12- Zeliş Türksözler
13- Berfin Sönmez
14- Mansur Jemshıdov
15- Onur Taşkıran
16- Toprak Şanverdi
17- Alican Kesicisoy
18- Cansu Eskidemir
19- Fatma Hacet
20- Mehmet Gülen
21- Nisa Kılıç
22- Yağmur Özkayalar
23- Halil Keser
24- Beren Ağaoğlu
25- Astam Atamuradov
26- Can Canıtez
27- Reyyan Erdem
28- Jasmın Hussaın
29- Ayla Hussaın
30- Poyraz Dorunay
31- Hüseyin Bengisoy
32- Burak Pişkin
33- Ahmet Topaloğulları
34- Hamza Yıldırım
35- Jorele Fotso
36- Eylül Zengin
37- Tuğkan Alp Pekri
38- Arda Yöndem
39- Bade Karakuş
40- Cansu Topal
41- Doğukan Hallı
42- Abdul Skakoor Nasivi
43- Nevin Saçar
44- Kıraç Tanburoğlu
45- Barış S. Topak
46- Berat Karataş
47- Nehir Perçin
48- Yeliz D. Kartal
49- Ayşenaz Kont
50- Betül Gökel
51- Eda Suna Piri
52- Teoman Sivri
53- Emirhan Kavas
Yeşil Kuşak:
01- Ardasher Zıyoev
02- Shohrukh Hakımov
03- Umut Albayrak
04- Ali Hikmet Keklik
05- Berra Öztürk
06- Emirhan Göktaş
07- Enis Türk
08- İsmail Güvenç
09- Laden Doğramacıoğlu
10- İrem Canbolat
11- Sancar Sultan
12- Beren Alpmut
13- Firdevs Demirtaş
14- İbrahim Yağız Telli
15- Elif Bozkurt
16-Süleyman Ali Kurt
17- Mustafa Erbekçi
18- Aydın Öztrak
19- Ertuğ Rüstemoğlu
20- Mustafa Yayla
21-Melisa Yayla
22- Deran Toprak
23- Aren Toprak
24- Azim Giovanni Yapıcı
25-Mehmet Çakır
26- Utku Aslantürk
27- Mehmet Ali Demirtaş
28- Ege Boran Osmanlı
30-Yiğit E.Çelik
31- Sonercan Karahasan
32-Murat Amral
Yeşil Mavi Kuşak:
01- Arda Ekidemir
02- İslambek İmamov
03- Berke Elmas
04- Durmuş Adsız
05- Raşid Sidar Ünerdi
06- Nilay Çakın
07- Kerem Killi
08- Enes Baran Elkondu
09- Tehan Ali Kraparagahi
Mavi Kuşak:
01- Hüseyin F. Gök
02- Reyyimbay İntizarov
03- Eyüp Toprak
04- Affan Ali Karademir
05- Taha Erk
06- Dovlet Omurzakov
07- Jeyran Dovranova
08- Alnur Kassymbekov
09- Efe Zeybek
10- Hatice Yurtcan
11- Sorin Zeybek
12- Şengül Kırmızı
13- Hasan Yurtcan
14- Kazım Nakuz
15- Ömer Kır
16- Hayat Memiş
Mavi Turuncu Kuşak:
01- Emircan Yeşil
02- Ebru Yeşil
03- Vedia Dicle Serin
04- Cumhur Toprak Turaç
05- Ahmet Aygül
06- Zulfıya Akarpınar
Turuncu Kuşak:
01- Hüseyin Eren Babuccu
02- Asya Babuccu
03- Umut M. Şahin
04- Murat Şahin
05- Okay Gülfa
06- Irmak Özuçar
07- Abdulmennan Göğsüaçık
08- Eren Karaman
09- Sümeyra Göğsüaçık
10- Batuhan Cerit
11- Baybars Özcömert
12- Belgin Irmak Biçer
Turuncu Kahve:
01- Alptuğ Taşçı
Kahverengi Kuşak:
01- Eylül Taşkan