64. Kickboks renkli kuşak sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı

64. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 15 Mayıs 2022, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında büyük bir katılım ile gerçekleştirildi.

Her geçen gün büyüyen Kickboks spor dalında, 2022 yılı Faaliyet Programında yer alan 64. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 15 Mayıs 2022, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında büyük bir katılım ile gerçekleştirildi.

Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 129 sporcu başarılı olarak üst kuşaklara terfi ettiler.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;

Sarı Kuşak:

01- Berat Güraslan

02- Türker Eren Öney

03- Uhut Bera Cenik

04- Tuana Serin

05- Özgür Bor

06- Fatih Taşkıran

07- Esger Batırcanov

08- Artun Yürüker

09- Ali Çelik

10- Rabiya Kara

11- Derin Yalçındere

12- Zeliş Türksözler

13- Berfin Sönmez

14- Mansur Jemshıdov

15- Onur Taşkıran

16- Toprak Şanverdi

17- Alican Kesicisoy

18- Cansu Eskidemir

19- Fatma Hacet

20- Mehmet Gülen

21- Nisa Kılıç

22- Yağmur Özkayalar

23- Halil Keser

24- Beren Ağaoğlu

25- Astam Atamuradov

26- Can Canıtez

27- Reyyan Erdem

28- Jasmın Hussaın

29- Ayla Hussaın

30- Poyraz Dorunay

31- Hüseyin Bengisoy

32- Burak Pişkin

33- Ahmet Topaloğulları

34- Hamza Yıldırım

35- Jorele Fotso

36- Eylül Zengin

37- Tuğkan Alp Pekri

38- Arda Yöndem

39- Bade Karakuş

40- Cansu Topal

41- Doğukan Hallı

42- Abdul Skakoor Nasivi

43- Nevin Saçar

44- Kıraç Tanburoğlu

45- Barış S. Topak

46- Berat Karataş

47- Nehir Perçin

48- Yeliz D. Kartal

49- Ayşenaz Kont

50- Betül Gökel

51- Eda Suna Piri

52- Teoman Sivri

53- Emirhan Kavas

Yeşil Kuşak:

01- Ardasher Zıyoev

02- Shohrukh Hakımov

03- Umut Albayrak

04- Ali Hikmet Keklik

05- Berra Öztürk

06- Emirhan Göktaş

07- Enis Türk

08- İsmail Güvenç

09- Laden Doğramacıoğlu

10- İrem Canbolat

11- Sancar Sultan

12- Beren Alpmut

13- Firdevs Demirtaş

14- İbrahim Yağız Telli

15- Elif Bozkurt

16-Süleyman Ali Kurt

17- Mustafa Erbekçi

18- Aydın Öztrak

19- Ertuğ Rüstemoğlu

20- Mustafa Yayla

21-Melisa Yayla

22- Deran Toprak

23- Aren Toprak

24- Azim Giovanni Yapıcı

25-Mehmet Çakır

26- Utku Aslantürk

27- Mehmet Ali Demirtaş

28- Ege Boran Osmanlı

30-Yiğit E.Çelik

31- Sonercan Karahasan

32-Murat Amral

Yeşil Mavi Kuşak:

01- Arda Ekidemir

02- İslambek İmamov

03- Berke Elmas

04- Durmuş Adsız

05- Raşid Sidar Ünerdi

06- Nilay Çakın

07- Kerem Killi

08- Enes Baran Elkondu

09- Tehan Ali Kraparagahi

Mavi Kuşak:

01- Hüseyin F. Gök

02- Reyyimbay İntizarov

03- Eyüp Toprak

04- Affan Ali Karademir

05- Taha Erk

06- Dovlet Omurzakov

07- Jeyran Dovranova

08- Alnur Kassymbekov

09- Efe Zeybek

10- Hatice Yurtcan

11- Sorin Zeybek

12- Şengül Kırmızı

13- Hasan Yurtcan

14- Kazım Nakuz

15- Ömer Kır

16- Hayat Memiş

Mavi Turuncu Kuşak:

01- Emircan Yeşil

02- Ebru Yeşil

03- Vedia Dicle Serin

04- Cumhur Toprak Turaç

05- Ahmet Aygül

06- Zulfıya Akarpınar

Turuncu Kuşak:

01- Hüseyin Eren Babuccu

02- Asya Babuccu

03- Umut M. Şahin

04- Murat Şahin

05- Okay Gülfa

06- Irmak Özuçar

07- Abdulmennan Göğsüaçık

08- Eren Karaman

09- Sümeyra Göğsüaçık

10- Batuhan Cerit

11- Baybars Özcömert

12- Belgin Irmak Biçer

Turuncu Kahve:

01- Alptuğ Taşçı

Kahverengi Kuşak:

01- Eylül Taşkan