67. Kickboks renkli kuşak sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı

2023 yılı Faaliyet Programında yer alan 67. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 05 Şubat 2023, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında gerçekleştirildi.

Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 93 sporcu başarılı olarak üst kuşaklara terfi ettiler.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;

Sarı Kuşağa Terfi Edenler:

1- Ahmet Diyar Tip 15-Sermin Özcömert

2- Mert Burkan İşkey 16-Yulian Annan

3- Hamza Yeşilyayla 17-Abide Zengin

4- Recep İşkey 18-Mehmet Alp Cevit

5- Ekrem Direktör 19-Mertcan Aydınlı

6- Miraç Kurt 20- Alptuğ Bağrıaçık

7- Ege Cemsal 21- Efe Sönmez

8- Nisa Dilber Büyüler 22- Rıfat Özoktay

9- Taha İşkey 23- Erda Lekesiz

10-Medine Kuday 24- Ceydanur Belli

11-Elay Bitirim 25- Dayana Merdanov

12-Halil Beyaz 26- Yusuf Gençel

13-Muhammet M. Karoğlu 27- Kaan Baran

14-Ümitcan Usbahalı 28- Taha Refik Malik

Yeşil Kuşağa Terfi Edenler:

1- Aras Mete Göksu 16- Ender Koç

2- Haydar T. Canşı 17- Rüya Karakuzu 3- Orhan Gül 18- Mehmet Efe Küçük

4- Ali Kahraman 19- Ada Başpınar

5- Akif K. Dilek 20- Arda Demir

6- Engin Dilek 21- Bengi Cevit

7- Efecan Dilek 22- Ahmet Yasin

8- Akan Lefkoşalı 23- Alihan sahuradov

9- Lubosi M. Lemanıka 24- Artur Kasımov

10- Eymen Cura 25- Burak Karaduman

11- Çağhan Cevit 26- Berkan Işıkgün

12- Mustafa Alperen Coşar 27- Didem Buğur

13- Bulut Süsol 28- Dilara Koçatlı

14- Asiye Yağmur Koç 29- Kayhan Işıkgün

15- Emirhan Koç 30- Mostafa AlCehbari

Yeşil Mavi Kuşağa Terfi Edenler:

1- Su Demirbüker

2- Mürsel Çakır

3- Şerif Azat Gül

4- Uhud Beza Cenik

Mavi Kuşağa Terfi Edenler:

1-Berat Güraslan

2-Türker Eren Öney

3-Cahit Erkanlı

4-Ahmetcan Sülünlü

5-Beren Alpmut

6-Mustafa Arda Lekesiz

7-Leyla Çaylı

8-Turan Bayraktar

9-Funda Eda Kesmeci

Mavi Turuncu Kuşağa Terfi Edenler:

1- Aydın Öztoprak

Turuncu Kuşağa Terfi Edenler:

1- Nehir Perçin 8- Burak Pişkin

2- Ekinnur Diğil 9- Hüseyin Bengisoy

3- Firdevs Demirtaş 10-Hamza Bilal Yıldırım

4- Affan Ali Karademir 11- Nilay Çakın

5- Enes Baran Elkondu 12- Kerem Killi

6- Sorin Zeybek 13- Emre İlbars

7- Ardasher Ziyoev 14- Tuana Serin

Turuncu Kahve Kuşağa Terfi Edenler:

1- Alnur Kassymbekov

2- Tekhan Ali Khakparaghi

Kahverengi Kuşağa Terfi Edenler:

1-Shohrukh Hakimov

2-Hüseyin Faruk Gök

3-Bade Gülenoğlu

4-Rustam Baltayeva

5-Diana Baltayeva