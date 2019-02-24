90+5'te 3 puan geldi

Galatasaray, Akhisarspor karşısında hiç beklemediği şekilde zorlandı ama 90+5'te Mitroglou ile 3 puana uzandı.

Galatasaray maçaa hızlı başladı ve Onyekuru ile ilk pozisyonunu buldu ama sonra defsn bloğunu sıklaştıran Akhşsarspor rakibi karşısında çok iyi bir direnç gösterdi. Galatasaray maçtaki en net fırsatını 23. dakikada yakaladı. Akhisarspor'un çıkarken kaptırdığı topu alan Ndiaye, uzun oynayarak pasını ceza sahası içi sağ çapraza hareketlenen Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcu, kaleciyle karşı karşıya şut çekmek yerine altıpas önünde daha uygun durumdaki Mitroglou'nu gördü. Yunan oyuncunun vuruşunda son anda kaleci Lukac topu kornere çeldi.

İkinci yarıda Galatasaray'ın baskısı sonuç vermedi. İki topu direkten dönen sarı kırmızılılar, hiç beklemediği bir anda golü buldu. 90+5'te Lukac'ın sektirdiği topta Mitroglou araya girdi ve takımına hayati bir 3 puan getirren isim oldu.

Galatasaray böylece hayati bir 3 puan kazandı ve 45 puana yükseldi. Akhisar ise 18 puanda kaldı.