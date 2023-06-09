A Milli Takım kadrosu açıklandı: Rakipler Letonya ve Galler

A Milli Takım'ın Letonya ve Galler maçlarının kadrosu belli oldu.

A Millî Takım'ın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'dan yapılan açıklamaya göre A Milli Takım'ın kadrosu şöyle:



Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha / Forvet: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir.