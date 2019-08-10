Abdurrahim Albayrak Falcao ile bir araya geldi

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere gittiği Fransa'da, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile bir araya geldi.

Fransa'nın Monaco ekibinde forma giyen Radamel Falcao'yu transfer etmek için futbolcu menajeri Ahmet Bulut ile dün bu ülkeye giden Albayrak'ın Kolombiyalı futbolcu ile çektirdiği fotoğraf, sosyal medyada yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın uzun süredir gündeminde bulunan yıldız futbolcunun Albayrak ile olan fotoğrafı sosyal medyada öne çıkarken, bu gelişme transferde sona gelindiği şeklinde yorumlandı.

Falcao, Kolombiya basınına dün yaptığı açıklamada ise, "Türkiye'de futbol yoğun bir şekilde yaşanıyor. Kariyerimin bu aşamasında transferim heyecan verici olur. Umarım en kısa sürede sonuçlanır." ifadelerini kullanmıştı.