Açılış Kupası’nda final heyecanı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Büyük Erkekler Ligi öncesinde düzenlenen Açılış Kupası’nda gözler yarın akşam (24 Ocak Pazartesi) oynanacak final maçına çevrildi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Koopspor ile Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) karşı karşıya getirecek ve saat 19.00’da başlayacak maç öncesinde her iki takım yanında Basketbol Federasyonu da hazırlıklarını devam ettiriyor.

Kapılar 18.00’de açılacak, maç 19.00’da başlayacak

Federasyondan yapılan açıklamada saat 19.00’da başlayacak maç için kapıların saat 18.00 itibarı ile açılacağı, seyircilerin adapass ve son 7 günde yapılmış antijen/PCR testi ile salona kabul edileceği belirtildi. Açıklamada tüm seyircilerden maske ve sosyal mesafeye özen göstermeleri de rica edildi.

İlk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen ve ligin ön hazırlık turnuvası niteliğindeki turnuvanın ilk finalinde Koopspor rakibi YDÜ’yü 72-52 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.

Koopspor bu yıl da yarı finalde Çetinkaya’yı eleyerek finale adını yazdırırken, diğer finalist Hacıganimler Soyer’i mağlup eden GAÜ olmuştu.

Güven: Hedefimiz bu kupayı ikinci kez kaldırmaktır

Zorlu maç öncesinde görüşlerini aldığımız Koopspor Koçu Emrah Güven, final için hazır olduklarını, her zamanki gibi hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, bu yıl da Açılış Kupası’nı kazanıp lige moralli başlamak istediklerini belirtti.

GAÜ’nün ligin güçlü ekiplerinden Soyerspor’u iyi oyunla yenerek finalist olduğuna dikkat çeken Güven, rakiplerinin iyi bir takım olduklarını düşündüğünü, çok iyi uzuna sahip olduklarını söyledi.

Emrah Güven, zorlu ve çekişmeli geçmesini bekledikleri maçı savunmada atletik olup kolay baskete izin vermeyerek ve ribauntları da kontrol ederek kazanmayı planladıklarını belirterek, basketbol severleri mücadeleyi izlemeye davet etti.

Alp: Birbirini tamamlayan ve seven oyunculardan kuruluyuz

GAÜ Koçu Ahmet Gürel Alp ise 2 yıl içinde mevcut kadrolarında bulunan oyuncuları geliştirmeye özen gösterdiklerini ve geldikleri noktada bu oyuncuların yıldız statüsündeki isimlerin performanslarının üzerine çıktığını belirtti.

Homojen, iyi bir kadroya sahip ve birbirlerini tamamlayan ve seven oyunculardan kurulu olduklarını, bunu da şampiyonluğun olmazsa olması olarak gördüğünü dile getiren deneyimli koç, “Bu takımdaşlığa güveniyorum ve oyuncularımın çıkıp bu maçı kazanacaklarını düşünüyorum” dedi.

Alp, rakipleri Koopspor’un geniş bir kadroya sahip, çok tehlikeli bir takım olduğunu, onların güçlü taraflarını kapayarak kendilerinin iyi taraflarını ortaya çıkarmayı amaçlayacaklarını söyledi.