Açılış maçında Lefke galip

(Sporyeni)

AKSA Süper Lig’in 6’ncı hafta açılış maçında Lefke, Binatlı’yı konuk etti. Menekşe beyazlılar, rakibini ağırladığı karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Mücadeleye hızlı başlayan Lefke, Hermann’ın golüyle 1-0 öne geçti. 37’nci dakikada Semih’in golüyle farkı artıran ev sahibi ekip, soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan menekşe beyazlılar, Yılmaz Şipal’in golüyle skoru 3-0’a getirdi. Binatlı 58’inci dakikada kazandığı penaltı atışını yabancı oyuncusu Ismael Kone ile değerlendirse de, kalan dakikalarda başka gol bulamadı ve mücadele Lefke’nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ligde son 3 haftada önemli galibiyetler elde eden Lefke, bu galibiyetle 13 puana yükseldi ve ligde ikinci sıraya yerleşti. Binatlı ise aldığı bu mağlubiyetle 3 puanda kaldı. Sarı yeşilliler, ligin 15’inci sırasında bulunuyor.