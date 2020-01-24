Adada kamp yapan Darüşşafaka'ya Telsim'den ziyaret

Adada kamp yapan Darüşşafaka Basketbol Okulu Sporcuları’nı kaldığı otelde ziyaret eden Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Telsim Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen, sporcularla sohbet etme fırsatı buldu. Ziyaret sırasında Darüşşafaka Başketbol Okulları Koordinatörü Gökmen Öder ve Darüşşafaka Ümraniye Şube Genel Menajeri Derya Dizdar da hazır bulundu.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Telsim yetkilileri, ayrıca KTSYD tarafından temin edilen ve Yücel Hatay’ın yazdığı, “Sporumuzda 11 Yıl” adlı kitap da çocuklara armağan edildi.

Bu yıl Kuzey Kıbrıs’taki ikinci kamplarını gerçekleştirdiklerini belirten Öder, ileriki yıllarda Telsim’in de desteği ile daha fazla katılımla, daha çok sporcuya ulaşacakları bir organizasyon olmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Çocukların ülkemizde gerçekleştirdikleri kamp boyunca yaklaşık 18 maç yaptıklarını söyleyen Derya Dizdar ise, Kuzey Kıbrıs’ta olmaktan çok mutlu olduklarını ve Telsim ailesinin bu güzel ilgisi için de teşekkürlerini sundu.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Darüşşafaka Basketbol Okulu Sporcuları’nı Kuzey Kıbrıs’ta görmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Tanpınar, buradaki kardeşleriyle gerçekleştirilen maçların keyifli ve verimli geçmesinden dolayı ayrıca Telsim ailesi olarak mutlu olduğunu ifade ederek, Darüşşafaka’nın çalışmalarını Kuzey Kıbrıs’tan da keyifle ve heyecanla izlediğini ifade etti. Tanpınar, Darüşşafaka’nın özel bir yere sahip olduğunu ve gelecek yıl yeniden birlikte olmak için sabırsızlandıklarını söyledi.

Koordinatör Gökmen Öder, Darüşşafaka Başketbol Okulları adına, Fevzi Tanpınar’a Darüşşafaka takım formasını hediye ederek, Telsim yetkililerinin ziyaretinden çok mutlu olduklarını dile getirdi.