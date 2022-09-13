Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, sahasında Trabzonspor'u 3-2 yendi.

10. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ceza sahası yayından uzak mesafede kaleyi karşıdan gören noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Kevin Rodrigues'in sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır uzanmasına rağmen top ağlarla buluştu: 1-0

19. dakikada aldığı pasla çalımlarla ceza sahasına giren Onyekuru, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalacağı anda savunma son anda araya girerek topu kaleciye kazandırdı.

21. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında Belhanda'nın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

27. dakikada ceza yayı civarında topu önünde bulan Bakasetas'ın şutunda top az farkla dışarı çıktı.

31. dakikada Trezeguet, ceza sahası sağ çaprazda dar açıdan yerden şutunda kaleci Ertaç Özbir direğin yanında yatarak topa hakim oldu

34. dakikada sağ kanatta ceza sahası dışından Belhanda'nın yerden sert şutunda top dışarı çıktı.

35. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Ceza sahasına gönderilen uzun topu göğsünde kontrol etmeye çalışan Gomez ile rakip Rakitskyi mücadelesinde Gomez yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu filelere yolladı: 1-1

42. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ceza sahası içinde yerden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Maçın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

50. dakikada geri pasta topu kontrol edemeyen kaleci Ertaç Özbir'in hatasını değerlendirip topa hakim olan Trezeguet'in vuruşunda kaleci Ertaç Özbir yatarak topa hakim oldu.

51. dakikada geri pasla gelen topu uzaklaştırmaya çalışan kaleci Uğurcan Çakır'ın şutunda Adana Demirsporlu futbolculardan seken topu önünde bulan Ndiaye'nin vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

53. dakikada Onyekuru'nun sol kanattan ceza sahası dışından yerden ortasında kaleci Uğurcan Çakır defanstan seken topa hakim oldu.

55. dakikada Adana Demirspor tekrar öne geçti. Hızlı gelişen atakta ceza sahası girişinde Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Ndiaye'nin yatarak müdahale etmek isteyen kaleci Uğurcan Çakır'ın üstünden vuruşunda top ağlarla buluşturdu: 2-1

63. dakikada Larsen'in sağ kanattan ortasında kale sahası ön çizgisinde yükselen Trezeguet'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

65. dakikada Belhanda'nın pas atarak kullandığı serbest vuruşta topu alan Gökhan İnler'in sert vuruşunda defanstan seken top üst direğe çarparak kornere çıktı.

69. dakikada Gökhan İnler'in orta saha civarından derinlemesine pasında topla buluşan Onyekuru'nun sol kanattan ceza sahasına girdiği anda vuruşunda kaleciyi geçen top az farkla uzak direğin yanından dışarı çıktı.

77. dakikada Svensson'un ceza sahası dışından yerden sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede top kornere attı.

84. dakikada Trabzonspor yeniden beraberliği yakaladı. Naci Ünüvar'ın pasında topla buluşan Umut Bozok'un ceza sahası ön çizgisinde vuruşunda top kalenin sağında ağlarla buluştu: 2-2

90. dakikada Belhanda'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Fredrik Gulbrandsen'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

90+2. dakikada Belhanda'nın ceza sahasına ortasında kale sahasında Bjarnason'un kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topa hakim oldu.

90+4. dakikada Adana Demirspor üçüncü golü buldu. Svensson'un sağ kanattan ortasında Samet Akaydın vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2

Adana Demirspor kendi sahasında Trabzonspor ile oynadığı maçı 3-2 kazandı.

"Bu mücadeleden sonra maçı kazanamasaydık gerçekten üzülürdük"

Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "Bu mücadeleden sonra maçı eğer kazanamasaydık gerçekten üzülürdük. O yüzden çok mutluyuz." dedi.

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Her iki yarıda da çok fazla gol pozisyonuna girdiklerini, tek üzüntülerinin onları daha fazla gole çevirememek olduğunu ifade eden Montella, şunları dile getirdi:

"Böyle büyük bir rakibe de çok az şut imkanı tanımamız da ayrıca sevindirici. Rakip, penaltı haricinde baktığınızda tek bir şutla bile gol atabilen bir takım. O yüzden tehlikeli bir takım. Böyle büyük takımlara karşı skor 2-2’ye geldiğinde skoru psikolojik olarak da kaybetmek daha kolay oluyor. Bunun da altını çizmek istiyorum ve takımımı tebrik etmek istiyorum. Özellikle de şunu da eklemek lazım. Skor 2-2’ye geldiğinde az önce de dediğim gibi bu maçları kaybedebilirsiniz. Ama bizim takım sonuna kadar inançlı bir şekilde mücadelesine devam etti. Kendi karakterimizi ortaya koyarak bu maçı galibiyetle kapattık. Ben de biraz yorulduğum için sesim biraz kısa gelebilir size ama bu mücadeleden sonra maçı eğer kazanamasaydık gerçekten üzülürdük. O yüzden çok mutluyuz, bu galibiyet için.”

"Bu oyunu kaybetmeyi belki hak etmedik"

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Üretkenlikte de bireysel performansta da bir düşüklük var. Bugün itibarıyla da bu oyunu kaybetmeyi belki hak etmedik." dedi.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor’u tebrik etti.

Rakibin düşündükleri gibi baskılı oynadığını, çok güzel bir frikik golü sonrası penaltıyı bulup eşitliği sağladıklarını hatırlatan Avcı, şunları dile getirdi:

“Oyunu elinize almış daha iyi devam ederken futbolda hiçbir zaman pozisyon hatası yapmayacaksın. Benim en çok dikkat ettiğim, hayatım boyunca üzerinde durduğum ve özellikle hala çalıştığım, üzerinde, parçadan bütüne giderek çalıştığım geçişlerden 2 tane gol yedik. Çok alışık olmadığım bir durumu yaşıyorum 2 haftadır. Oyun olarak, bireysel performans olarak. 4 gün evvel Macaristan'da rakip 10 kişi kaldı 2 gol yedik geçişten, 1 tane atabildik. Üretkenlikte de bireysel performansta da bir düşüklük var. Bugün itibarayla da bu oyunu kaybetmeyi belki hak etmedik. Ama futbolun anları, süreleri, dakikaları hiçbir zaman bitmez. 95. dakikada bizim gibi bir takımın bu şekilde gol yememesi gerekiyor. Ondan öncekini de yememesi gerekiyor. Buradan nasıl çıkacağız? Sorgulayacağız. Oyuna bakacağız. Bireysel performanslara bakacağız. Değerlendireceğiz. Yok Avrupa Kupası maçı oynuyormuşuz. Yok sakatlarımız varmış. Bunları hiçbir zaman konuşmadım, konuşmayacağım da. İki haftadır hiç yakışmayan, şık olmayan skorlar elde ediyoruz. Benim çok alışık olduğum bir durum değil. Bunun üzerine tekrar çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Avcı, Trabzonspor’un üst üste maç kazanma kapasitesine sahip olduğunu belirterek, çalışıp hızlı bir şekilde sorgulayarak devam edeceklerini ifade etti.

Taraftarı üzdükleri için özür dileyen Avcı, "Ligin içine tekrar gireceğiz. Çok arada mesafeler yok. Kupa devam edecek. Onun için yarışacağız. Bunlar bunun içinde var. Onun için sorguluyoruz, sorgulayacağız. İyi gitmiyor. Bunu söylüyorum net bir şekilde." dedi.

Avcı, oyun çok dengede giderken bireysel performanslar ve geçiş oyunlarında verdikleri pozisyonları kendileri gibi bir takımın vermemesi gerektiğini dile getirdi.