Adana Demirspor uzatma dakikalarında yıkıldı...Tur Adana'ya kaldı

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Cluj’u 1-1 ve 2-1’lik skorlarla dize getiren, sonraki turda Osijek’e karşı evindeki maçta 5-1’lik müthiş bir galibiyet alan Adana Demirspor, Hırvatistan’daki rövanşta 3-2 yenilmesine rağmen Play-Off’a adını yazdırmıştı. Mavi-Lacivertliler'in bu akşamki rakibi Genk'ti. Play-Off ilk maçındaki tek hedef; zaferdi.

Önce Şampiyonlar Ligi ardından UEFA Avrupa Ligi yolunda elenen Belçika temsilcisi dişli çıktı. Ancak buna rağmen temsilcimiz soyunma odasına golsüz gitse de ikinci yarıya golle başladı. 47'de Emre Akbaba, Cherif Ndiaye'nin pasında golü buldu, Mavi Şimşekler'i, Belçika'da 1-0 öne geçirdi. 77'de ise Toluwalase Arokodare'ye engel olamayınca mücadele 1-1'e geldi. 90. dakikaya girilince tabelada +9 kalktı, +2'de ise David Munoz bizleri yıkan golü attı, karşılaşma 2-1 sona erdi.

Ancak hiçbir şey bitmedi! Temsilcimiz, Adana'da iki farklı kazanması halinde Konferans Ligi'nde gruplara kalacak, tek farklı galibiyet ise mücadeleyi uzatmalara götürecek. Bugünkü maçın rövanşı 31 Ağustos Perşembe günü Yeni Adana Stadı’nda oynanacak.

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023, 23:10