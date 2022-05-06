Ahmed Sami Topcan 17. ölüm yıldönümünde anıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) kurucu başkanı Ahmed Sami Topcan, ölümünün 17.yılında kabri başında anıldı. Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anma töreninde konuşan Ahmed Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan, her yıl olduğu gibi bu yıl da babasını andıklarını ve anma törenine katılan herkesin onu çok iyi tanıdığını söyledi.

Topcan: “Gençlere bu isimleri daha fazla anlatmalıyız”

Topcan, babası Ahmed Sami Topcan’a KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve ekibinin her zaman saygı duyduğunu ve gerekli ilgi alakayı hep gösterdiklerini ifade ederek, bu saygıyı gösterdikleri için KTFF yetkililerine teşekkür etti. Babası Ahmed Sami Topcan’ın Kıbrıs Türk toplumu için önemli bir figür olduğunu kaydeden Topcan, “Gençlere Ahmed Sami Topcan gibi isimleri daha fazla anlatmalıyız. Sokaklara, caddelere, kitaplara, derslere her yere Ahmed Sami Topcan ve onun gibi bu topluma büyük hizmetleri geçen isimleri yerleştirmeliyiz. Bu gençlerin onları hatırlamasını ve yaşatmasını sağlar.”diye konuştu.