Ahmet Aknar: “Sağlıklı olduktan sonra her şey düzene girer”

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi’nde mücadele eden Rauf Denktaş Üniversitesi’nin koçu Ahmet Aknar, liglerin ertelenme kararının doğru olduğunu belirtirken, mevcut şartlarda devam etmesinin zor göründüğünü ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile çok zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde her şeyden önce sağlıklı olmak ve sağlıklı kalabilmenin önemli olduğunu belirten Aknar, “Sağlıklı olduktan sonra her şey düzene girer ve spor da yapılabilir” dedi.

Aknar: “Bu şartlarda ligin devam etmesi zor görünüyor”

“Bu şartlarda dünyada birçok organizasyonun iptali veya ötelenmesi söz konusuyken, KKTC Basketbol Federasyonu’nun da ilk etapta ligleri erteleme kararı alması bence çok iyi olmuştur” diyerek sözlerini sürdüren Aknar, “Bu sürecin ne kadar devam edeceği, normal hayata ne zaman dönülebileceğini kimse öngöremiyor. Bu nedenle bu şartlarda ligin devam etmesi zor görünüyor” açıklamasını yaptı.

“En doğru kararın verileceğine inanıyorum”

“Sağlıklı bir şekilde bu zor günler atlatıldıktan sonra KKTC Basketbol Federasyonu, ilgili kulüpler ile toplantı yapıp liglerin ne olacağı konusunda en doğru kararın verileceğine inanıyorum” diyen Aknar, “Tüm Dünya ve KKTC halkının en erken zamanda önce sağlık ardından ekonomik olarak sıkıntılardan uzaklaşıp refah günlere ulaşmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.