Ahmet Sivri kamp kadrosuna alındı...Maç kadrosunda yer alablilir

Galatasaray U21 takımında forma giyen Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri, yarın oynanacak Galatasaray-Rizespor maçı için kamp kadrosuna alınırken maç kadrosuna da alınması bekleniyor.

arenasporkolik.com'dan Cemil Garip'in haberine göre; birçok cezalı ve sakat futbolcuların olması nedeniyle son haftalarda kadroya genç isimleri çağıran teknik direktör Fatih Terim, Rize maçının kadrosuna temsilcimiz Ahmet Sivri’yi de dahil etti. Sivri bu akşam gerçekleşen maç toplantısına da katılırken takımla kampa girdi.

Terim’in Ahmet Sivri’yi maç kadrosuna alıp almayacağının yarın belli olacağı öğrenilirken Terim'in genç yıldızımıza görev verip vermeyeceği merak ediliyor. Yıldız oyuncumu böylece ilk kez bir süper lig maçında A Takım forması altında kadroda şans bekleme noktasına gelmiş oldu.

http://www.arenasporkolik.com/futbol/bomba-flasss-sivri-rize-maci-kadrosunda-h25815.html?fbclid=IwAR38m_Ar4P7frhmXh52FXy7oG96CGPdTZheQU_c77f-y6ofMVyPBW12h2Gw

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2018, 23:08