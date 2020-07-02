Ahmet Sütcü, ziyaretlerine devam etti

Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütcü, kulüpler ile temaslarını sürdürüyor.

Önceki gün Basketbol Federasyonu başkanlığı için tekrar aday olacağını açıklayan Sütcü, geçtiğimiz günlerde Girne Amerikan Üniversitesi ve TED Koleji yetkilileri ile bir araya geldi.

İlk olarak Girne Amerikan Üniversitesi sorumlusu Kenan Güvensoy ile bir araya gelen Sütcü ve ekibi, sonrasında TED Koleje giderek burada Okan Erdoğdu ile görüştü.

Gayet verimli geçen görüşmelerde ekipler, süreç hakkında beklentilerini Sütcü ve ekibine iletti.