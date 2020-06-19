Ahmet Sütcü ziyaretlerini sürdürdü

Ahmet Sütcü, kulüplere ziyaretlerine devam ediyor.

Pandemi süreci sonrası basketbol kulüplerini ziyaretlerine devam eden Sütcü, kulüplerin bu dönemde oluşan sıkıntılarını ve geleceğe dönük planları dinliyor.

Bu bağlamda ilk olarak Lefke Avrupa Üniversitesi, sonrasında ise Koopspor yetkilileri ile görüşen Sütcü, Perşembe günü ise Akdeniz Spor Birliği yetkilileri ile görüştü.

Akdeniz Spor Kulübü başkanı Serhat Deniz ve yönetim kurulunun hazır bulunduğu toplantıda Girne ekibinin bu süreçteki görüşlerini alan Sütcü, toplantının çok verimli geçtiğini söyledi.

Sütcü, ziyaretleri kapsamında bugün Alsancak Belediyesi ve Uluslararası Kıbrıs Universitesi ile de temaslarda bulunacak.