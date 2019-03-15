Akıncı, dostluk maçını izleyecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 19 Mart Salı günü Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina arasında Pile’de yapılacak dostluk maçını izleyecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Merkezi Monako’da olan, sporun gücünü kullanarak barışı teşvik eden uluslararası tarafsız ve bağımsız spor organizasyonu “Peace and Sport”un organize ettiği dostluk maçı, saat 10.00’da Pile sahasında, köyün Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum olan iki ilkokulunun çocuklarının oynadığı futbol karşılaşması ile başlayacak.

Ardından dostluk maçı oynanacak. Etkinliğe Rum Lider Nikos Anastasiadis’in de katılması da bekleniyor.