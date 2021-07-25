Akredite olmuş kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 133'e yükseldi

Akredite olmuş kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 133'e yükseldi
banner32
banner78

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 133'e yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 10 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Virüse yakalanan 10 kişi arasında Japonya dışından gelen iki sporcu da yer aldı.

banner69
Sporcuların birinin Tokyo'daki olimpiyat semtinde barındığı kaydedildi.
Kovid-19'a yakalananlar arasında 6 resmi yetkili, bir sözleşmeli çalışan ve bir basın mensubu da bulunuyor.
Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 133'e çıktı.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿