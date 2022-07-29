Alara, çeyrek finalde

27 ülkenin Genç Milli Takımlarının katılımı ile Bulgaristan’ın Petrich kentinde başlayan 2022 Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’ndan başarılı sonuçlar gelmeye devam ediyor. 27 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası’nın ilk gününde Genç Milli sporcularımızdan Alara Ghaffari 10 Top Disiplininde çıktığı ilk üç karşılaşmayı kazanarak adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Önceden Avrupa Üçüncülüğü bulunan tecrübeli sporcumuz Alara Ghaffari, şampiyonada Polonya’dan Isabella Jonska’yı 5-3, Avusturya’dan Sarah Kapeller’i 5-2 ve yine Avusturya’dan 2021 Avrupa 8 top Şampiyonu Lena Primus’u 5-4 geçerek dikkatleri üzerine çekti. Alara Gaffari’nin çeyrek final karşılaşması bu gün (30 Temmuz) saat 14:30 da gerçekleşecek.

Sevimsu’nun Katılamaması Büyük Kayıp

Genç Milli Takım kadrosunda yer almasına karşın Bulgaristan Elçiliğinin T.C. pasaportuna vize vermemesi nedeniyle Avrupa Şampiyonasına son anda katılamayan Sevimsu Yazganarıkan’ın yokluğu KKBF kafilesi için büyük kayıp oldu. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Aşkın Burcu, sporcumuza kullandığı T.C. Pasaportunu KKTC’deki Büyük Elçilikten aldığı gerekçesi ile vize vermeyen Bulgaristan’ın Güney Kıbrıs Elçiliğinin EPBF nezdinde kınandığını belirtti. Burcu, ‘Ayni sporcumuzun, ayni pasaportuna Hollanda ve Slovenya elçiliklerinden daha önce vize alınmış olmasına rağmen Bulgaristan Elçiliğinin tamamen siyasi bir kararla vize vermemiş olması tüm kafileyi derinden sarsmış ve üzmüştür. Son dakika yaşanan bu gelişme Kızlar Takımsal kategorisindeki madalya beklentimizi ortadan kaldırdığı gibi başarılı sporcumuz Sevimsu’nun elde edebileceği bireysel başarılara da engel olmuştur. Şikâyetimiz üzerine EPBF yetkilileri, böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını belirtmişlerdir’ dedi.