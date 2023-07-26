Alara’dan bu kez Avrupa ikinciliği

9 Top disiplininde Avrupa ikincisi olan Alara Ghaffari, yer aldığı üç disiplinde bir üçüncülük, bir ikincilik ve bir şampiyonluk elde etti. Bu başarılar sonrası Alara, Ekim ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonasında Avrupa kıtasını temsil için davet aldı

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nun milli sporcusu Alara Ghaffari, Slovenya’da düzenlenen 2023 Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda 8 Top disiplinindeki üçüncülük, 10 Top disiplinindeki şampiyonluğun ardından 9 Top disiplininde de Avrupa ikincisi oldu. Böylelikle sporcumuz yer aldığı üç disiplinde de kürsüye çıkarak başarılı bir şampiyona geçirdi. Alara şampiyonada elde ettiği başarılardan dolayı da Ekim ayında Avusturya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonasında Avrupa kıtasını temsil etmek için davet aldı.

Bu kez Avrupa ikinciliği

Alara Ghaffari 9 Top disiplinindeki ilk maçında Hırvatistan’dan Tina Gulic’i 6-4 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bu turda daha sonra finalde karşılaşacağı İsveçli rakibi Linnea Hjalmarström’e 6-4 mağlup olan Alara, sonraki turda Hollanda’dan Jolien Schuurman’ı 6-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Polonya’dan İzabella Jonska’yı 6-3 ile geçerek finale yükselen Alara, finalde İsveçli rakibi Linnea Hjalmarström’e 6-2 yenilerek bu disiplini Avrupa ikincisi olarak tamamladı.

Dünya Şampiyonasında Avrupa’yı temsil edecek

Alara Ghaffari üç disiplinde elde ettiği başarıların ardından çok önemli bir davet aldı. Sporcumuz Ekim ayında Avustrya’nın Klagenfurt şehrinde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’nda Avrupa kıtasını temsil etme daveti alarak başka bir gurur daha yaşattı.

Kafile dönüyor, Alara devam ediyor

Slovenya’da düzenlenen 2023 Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’na katılan Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu kafilesi 27 Temmuz Perşembe günü adaya dönecek. Ancak Alara Ghaffari, Slovenya’da aynı tesiste düzenlenecek Euro Tour mücadelesi için bu şehirde kalmaya devam edecek. Euro Tour’un tek organizasyonu dışında diğer ayaklarına katılan Alara, 107 sporcu içerisinde elde ettiği 1565 puanla sıralamada 11’inci basamakta bulunuyor. Alara, Euro Tour’da sıralamadaki yerini yükseltmek için mücadele edecek.

Ghaffari: Çok çabaladım. Karşılığını aldığım için çok mutluyum

Şampiyonayı değerlendiren Alara Ghaffari, kendisi için bu yılın çok önemli bir yıl olduğunu, çünkü son Avrupa Gençler Şampiyonasını oynadığını belirtti. “Daha önce hiç birinciliğim olmamıştı. Birinci olduğum için çok mutluyum” ifadelerini kullanan Alara, “Kesinlikle çok çabaladım, çok antrenman yaptım. Karşılığını aldığım için çok mutluyum” dedi.