Algın anısına avladılar

Mağusa Avcılık Atıcılık Birliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Hasan Algın Tekne ile Albakor Avlama Yarışması” dün (Cumartesi) yapıldı.

Sea Side Otel yanında sabah saat 05.00’te başlayan yarışma saat 11.30’da tamamlandı.

Yarışmaya katılan 61 tekne dereceye girebilmek için denizde balık avladı.

Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Mağusa Avcılık Atıcılık Birliği başkanı Hasan Curcioğlu ve Hasan Algın’ın ailesi tarafından verildi.

Curcioğlu “bu yıl daha fazla katılımk oldu”

Avcılık Atıcılık Birliği başkanı Hasan Curcioğlu bu yıl ikincisini düzenledikleri yarışmaya 61 teknenin katıldığını belirterek bunun geçen yıldan daha fazla olduğunu söyledi.

Curcioğlu katılmak isteyen ancak tekneleri denize indirme sorunundan dolayı 20 civarında teknenin de gazimağusa’ya yönlendirdiklerini bazı teknelerin de zaman sıkıntısından dolayı yarışma saatine kadar denize indirilemediği için yarışmaya alınamadığını kaydetti.

Zurnacılar söz verdi

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar bölgede tekneler için bir proje hazırladıklarını ve bakanlıktan da izin alarak yakın sürede çalışmalara başlayacakları müjdesini verdi.

Zurnacılar “bir sonraki yarışmaya kadar projemizi tamamlayarak teknelerin daha rahat denize indirilmesi için gereken çalışmalar tamamlanacaktır” dedi.

Yarışmada dereceye girenler şöyle

1. Kadir Çakır 22,044 gr.

2. Erkin Kanal 21,160 gr.

3. İbrahim Demir 11,624 gr.

En büyük balık özel ödülü - Ergün Asova 9,302 gr.