Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, hukuk müşavirliği tarafından sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Ayrıca, Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar'ın da sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldığı duyuruldu.



Öte yandan, TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'ne 60 bin, Ekol Göz Menemenspor'a ise 30 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.