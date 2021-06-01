ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Ali Koç: "Emre Belözoğlu yeni sezonda teknik direktör olarak görev almayacak"
Spor
01 Haziran 2021 Salı 16:33
Kıbrıs Genç Tv
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda sarı-lacivertli takımda teknik direktör olarak görev almayacağını açıkladı.
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Fenerbahçeliler Derneği'nden ÖZEV'e bağış
Spor
Tatar, Merve Çelebi'yi kabul etti
Spor
Bakanlık ile Jimnastik Federasyonu arasında protokol
Spor
Yiğitcan Hekimoğlu’na ilk doz aşı yapıldı
Spor
Avrupa basketbolunun en büyüğü Anadolu Efes
Spor
SON DAKİKA HABERLERİ
Güngördü, mesaj yayınladı
Sadıkoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle...
KTAMS mesaj yayınladı
Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı'ndan...
Özçınar, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutladı
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
ABBASOĞLU Eczanesi
Tel: 03922271664
Lefkoşa
KIZILBAŞ ECZANESİ
Tel: 03922253259
Lefkoşa
TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
Tel: 03922239340
Girne
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
Tel: 03928160123
Girne
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
Tel: 05428553114
Gazimağusa
ASLI EREN ECZANESİ
Tel: 0392 366 47 47
Gazimağusa
FAYDALI ECZANESİ
Tel: 03923656922
Güzelyurt
AYCAN ECZANESİ
Tel: 0392 714 23 16
İskele
NALAN ECZANESİ
Tel: 03923714006
Lefke
ALTINCI ECZANESİ
Tel: 7278 500
Facebook
44.4B
Twitter
7.5B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE