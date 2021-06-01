Ali Koç: "Emre Belözoğlu yeni sezonda teknik direktör olarak görev almayacak"

Ali Koç: "Emre Belözoğlu yeni sezonda teknik direktör olarak görev almayacak"
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda sarı-lacivertli takımda teknik direktör olarak görev almayacağını açıkladı.

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