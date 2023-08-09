Alnar çıkışını Bosna’da da sürdürdü

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nun milli sporcularından Mustafa Alnar, Dünya Şampiyonası öncesi performansını artırmak ve maç eksikliklerini gidermek için çıktığı turda Bosna Hersek’te üçüncülük elde etti. Longoni Visoko Open organizasyonunda başarı ile mücadele eden Alnar, 20 ülkeden 129 sporcunun katıldığı mücadelede üçüncü olarak çıkışını sürdürdü.

Mustafa Alnar özellikle, Son 16 karşılaşmalarında organizasyonun favorilerinden Dünyaca ünlü Hollandalı sporcu Niels Feijen'i 9-7 yenerek dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Özkutaylı’dan 17’ncilik

Diğer yandan 17 yaşındaki Genç Milli sporcumuz Efe Özkutaylı, Büyükler kategorisinde gerçekleşen Longoni Visoko Open organizasyonunda çıktığı ilk üç karşılaşmanın tümünü kazanarak en iyi 32 sporcu arasına adını yazdırmayı başardı. Efe Özkutaylı Son 32 Karşılaşmalarında Niels Feijen'e 9-3 kaybederek organizasyonu 17’nci olarak tamamladı.

Sporcularımız Almanya’da mücadele edecek

Her iki Milli sporcumuz Bosna Hersek mücadelesinin ardından bu kez European Open Championship organizasyonuna katılmak üzere Almanya'ya geçtiler. Mustafa Alnar 44 ülkeden 256 seçkin sporcunun katıldığı ve tam bir yıldızlar geçidi niteliğinde 8-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan European Open Championship organizasyonunda mücadele ediyor. Efe Özkutaylı ise 11-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Filler's Junior Open organizasyonunda mücadele edecek.