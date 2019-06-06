Alnar; “hedefim Avrupa’da şampiyonluk’’

KKTC Bilardo Gençler ve Büyükler Bilardo Şampiyonu Mustafa Alnar KKTC şampiyonluğundan sonra gözünü Dünya ve Avrupa’da ki turnuvalara dikti.

Mağusa Gelişim Akademisi Bilardo dalında hem gençler hemde büyükler kategorisinde şampiyon olan Mustafa Alnar “ Daha önce KKTC şampiyonu olduğum için bu sezon üstümde fazladan baskı vardı. Lig’deki en büyük rakibimiz Lefke ciddi paralar harcayarak iyi bir kadro kurdular. Lige favori olarak başladılar fakat genç bir kadro ile zor bir iş başararak biz şampiyon olduk.”dedi.

Ülkemizi uluslararası turnuvalarda da temsil eden Mustafa Alnar bu konu hakkında şunları söyledi” Daha önce iki kez Avrupa 3.’sü iki kez de Avrupa ikinci oldum. Bu sezon U-17 ve U-19 kategorilerinde hedefim Avrupa’da şampiyon olmak. En büyük hedefim olan 2017’de Dünya üçüncülüğüm var en büyük hedefim bu yıl Güney Kıbrıs’ta ekim ayında düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasın da şampiyonluğa ulaşmak”.dedi.

Güney Kıbrıs’ta gerçekleşecek olan turnuvaya kendisini Güney Kıbrıs adına yarışmasını istediklerini fakat henüz diplomatik sebeplerden dolayı bu konu askıda kaldığını söyledi.