Altay - Beşiktaş maçında 3 gol

Türkiye Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile Beşiktaş karşılaştı. 20. dakikada Beşiktaş'ın bulduğu gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. İkinci devre de adeta golle başladı. Güven Yalçın, Björkander'in büyük hatasını affetmedi, Kara Kartal'ı 1-0 öne geçirdi. 57'de ise N'Sakala'nın hatasında topu kapan Bamba, Kappel'e çevirdi, tecrübeli futbolcu skora dengeyi getirdi. 88'de ise Kappel savunma arkasına koşan Bamba'ya müthiş bir uzun pas attı. Bamba da bu pası asiste çevirdi, zorlu maçta Altay 2-1 öne geçti. Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmayınca İzmir ekibi sahadan 3 puanla ayrıldı, sahadan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş hem Pjanic'i hem de Oğuzhan Özyakup'u da sakatlığa kurban verdi!