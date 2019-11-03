Annesini kaybedip maça çıktı... 90 dakika sonunda gözyaşlarını tutamadı

Menemenspor’un Ümraniyespor’u 1-0 mağlup ettiği maçta golün asistini yapan Mustafa Çeçenoğlu, mücadele sonunda gözyaşlarını tutamadı.

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Ekol Göz Menemenspor sahasında Cesar Grup Ümraniyespor’u konuk etti. İzmir ekibi sahasında oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazandı. Bu sonuçla Ege ekibi, puanını 14’e yükseltti. Ümraniyespor ise 17 puanda kaldı. Öte yandan 1-0’lık maçın ardından Menemenspor’un 25 yaşındaki oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu gözyaşlarına hakim olamadı.

ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ

Mehmet Boztepe’nin golünde asisti yapan Çeçenoğlu’nun dün annesini kaybettiği öğrenildi. Maç sonu gözyaşları içinde kalan 25 yaşındaki oyuncuyu takım arkadaşları teselli etti. Menemensporlu taraftarlar da Mustafa Çeçenoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu.