Antrenör ve sporcu psikolojisini anlamaya yönelik eğitim semineri düzenlendi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), 23 Kasım 2021 Salı günü “Haber ve yorum yazımında antrenör-sporcu psikolojisini anlama” konu başlığıyla eğitim semineri düzenledi. Dernek merkezinde yer alan seminer, Uzman Psikolog Gözde Acaray tarafından katılım gösteren üyelere aktarıldı.
Seminere katılan KTSYD üyeleri tarafından sorulan soruları da yanıtlayan Uzman Psikolog Gözde Acaray’a seminer sonunda derneğe yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür edilerek Başkan Burhan Gürkan ve Eğitim Sorumlusu Çilen Ulusoy tarafından plaket takdim edildi.