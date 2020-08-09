Aquatlon yarışı Mert Türsoy’un

Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen Aquatlon Yarışması Yeniboğaziçi Bedis Plajı’nda gerçekleşti. Toplam 38 sporcunun start altığı yarışmaya Ares Spor Kulübü, Aspava Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü ve ferdi sporcular katıldı.

2,5 kilometre koşup ardından 1 kilometre yüzen ve tekrardan 2,5 kilometre koşarak finişe ulaşan sporcuların en hızlısı Tüfekçi Spor Kulübü’nden Mert Türsoy oldu. Yarışı 35 dakika 14 saniyede bitiren Mert’i 16 saniye arkasından Ares Spor Kulübü’nden Buğra Korahan Takip etti ve Buğra 2’inci oldu.

Üçüncülük mücadelesi adeta nefes kesti. Neredeyse fotofiniş yapan 3 sporcudan finişe en hızlı giren Aspava Spor Kulübü’nden Şevki Ahcıhoca oldu ve üçüncülüğü elde etti.

Aspava’dan Ekrem Kaide ve Ares’den Hüseyin Arhan ise 1’er saniye farkla finişten depar atarak geçtiler.

Bedis Aquatlon yarışında kadınlar genel klasmanda birinciliği ise Ares Spor Kulübü’nden Ayşa Küçükakça oldu. Yarışı 43 dakika 36 saniyede tamamlayan Ayşa’yı takım arkadaşı Emine Seil Demirkıran 46 dakika 6 saniye ile takip etti. Kadınlar üçüncüsü ise Tüfekçi Spor Kulübü’nden 48 dakika 43 saniye ile Mine Devrim oldu.

SONUÇLAR ŞÖYLE

ERKEKLER GENEL KLASMAN

1.Mert Türsoy Tüfekçi 35:14.1

2.Buğra Korahan Ares 35:30.0

3.Şevki Ahcıhoca Aspava 37:12.3

4.Ekrem Kaide Aspava 37:14.5

5.Hüseyin Arhan Ares 37:15.9

6.Berk Bağrıkara Aspava 38:31.1

7.Yusufcan Şensoy Ares 38:37.6

8.Mehmet Korkut Aspava 38:57.5

9.İnsel Üstüner Tüfekçi 39:10.8

10.Tuğcan Özkızan Tüfekçi 40:02.8

11.Ersun Hasan Tüfekçi 41:37.8

12.Ahmet Erden Ares 42:10.6

13.Tuncay İbrahimzade Ferdi 42:32.5

14.Hasan Sineli Eratlılar Aspava 42:47.1

15.Görkem Güçver Ferdi 43:10.5

16.Özgür Eroğlu Aspava 43:23.5

17.Denis Ehru Ferdi 43:36.8

18.Sermet Buran Tüfekçi 43:51.3

19.Yankı Karadağlı Aspava 44:16.0

20.Gorkem Ozbilen Ferdi 45:43.4

21.Ali Dükyancı Tüfekçi 47:14.6

22.Kerem Güneşer Tüfekçi 47:32.9

23.Erkan Uyar Ares 47:49.5

24.Özgü Özyiğit Tüfekçi 48:02.1

25.Cemal Abohorlu Aspava 50:01.2

26.Murat Mehrubeoğlu Aspava 51:58.9

27.Ege Arda Akyürek Ares 56:58.1

28.Doğuş Arman Tüfekçi 57:44.7

29.Hüseyin Sayıl Ferdi 59:38.7

30.Erhan Raif Ferdi 1:01:26.8

KADINLAR GENEL KLASMAN

1.Ayşa Küçükakça Ares 43:36.8

2.Emine Sevil Demirkıran Ares 46:06.0

3.Mine Devrim Tüfekçi 48:43.6

4.Kardelen Demirkıran Ares 51:27.4

5.Pembe Abohorlu Aspava 57:59.5

6.Püren Eda Gözer Ares 58:51.4

7.Fiona Addington Ferdi 1:01:30.8

8.Brigitte Marston Ferdi 1:06:39.3