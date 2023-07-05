Arda Güler Real Madrid’i seçti

Türk futbolunun genç yıldızı Arda Güler Barcelona yerine Real Madrid'i seçti.

18 yaşındaki genç yıldız, Koç'a ayrılma isteğini bildirdi. Barcelona'ya yakın olan ve Fenerbahçe'de 1 yıl daha oynadıktan sonra gitmesi beklenen Arda'nın, Real Madrid'in kendisi ve ailesini ikna etmesinin ardından kalmamaya karar verdiği öğrenildi.

20 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Koç’un; Arda, ailesi ve temsilcileri geri adım atmayınca sinirlendiği; “Demek ki imzalar gönüllere atılmıyormuş” diyerek kararı kabullendiği belirtiliyor. İspanyol medyası da dün gün boyu 18 yaşındaki yıldızın Real Madrid ile Barcelona arasında tercih yapacağını duyurdu. İlerleyen saatlerde Marca ve AS gazeteleri, Real Madrid'in Arda ve ailesini ikna ettiğini, genç yıldızın 17.5 milyon Euro'luk opsiyonuna karşın Mor Şimşekler'in 20 milyon Euro'ya transferi bitireceğini ileri sürdü.

ARDA İSPANYA’DA MANŞETLERİ SÜSLÜYOR

İspanya’nın iki büyük kulübü Real Madrid veya Barcelona’ya transfer olacağı iddia edilen milli futbolcu Arda Güler, İspanyol spor basınında bugün manşetlere çıktı. Marca, “Madrid, Güler’i Barcelona’nın elinden alıyor”, Sport “Madrid’den Güler için büyük teklif”, As “Güler Madrid’i seçiyor” ve El Mundo Deportivo “Arda Güler için onu Real Madrid’e yaklaştıran beyaz saldırı” ifadelerini manşetine çıkardı.

KİRALIK OYNAMA SEÇENEĞİ HALA MASADA

Genç futbolcu Arda’nın büyük bir yetenek olduğunu vurgulayan gazeteler, Türk futbolcunun Barcelona, Sevilla ve Milan’dan gelen teklifleri geri çevirerek Real Madrid’i seçtiğini ancak 1 sezon başka bir takımda kiralık oynaması seçeneğinin halen masada olduğunu ileri sürdü