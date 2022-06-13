Ardahan da Tırmanma Heyecanı Basel Holding 2.Tırmanma Yarışı yapıldı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen ve Ana sponsorluğunu Basel Holding in yaptığı 2022 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 2. yarışı 12 Haziran pazar günü Ardahan köyünde gerçekleşti.



14 Ekibin start aldığı yarışta oldukça çekişme yaşanırken , yarışı Güney Kıbrıs'tan yarışa katılan Methoidis Arygorou-Grygoris Ayygorou kazandılar. İkincilik ise 0.974 salise farkıyla Doğa Koyuncu-Şenay Karafeliklinin oldu.Yarışı üçüncü sırada ise Ahmet Bağrıaçık-Huri Bağrıaçık tamamlamayı başardılar.



Ralli Şampiyonası Ahmet Kişmir Ralli Kupasına 'da 0.7 katsayı ile puan veren yarışta Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer birinci , Selen Bilgimer-Ali Burhan ikinci ve Hüseyin Yarkıner-Serdar Kumru üçüncü olarak hanelerine puan yazdırdılar .



Oldukça çekişmeli geçen E4 Kategorisinde birinci Ahmet Bağrıaçık-Huri Bağrıaçık, ikinci Can Yılmaz-İbrahim Can Eroğlu , üçüncü ise Onur Gani-Mehmet Kandilev oldular. E2 kategorisinde Methoidis Arygorou-Grygoris Arygorou birinci, Doğa Koyuncu-Şenay Karafelikli ikinci , Gölgem Paşa-Ali Paşa üçüncü oldular. E1 Kategorisinde Hasan Yücebaş birinci , Nikolas Charalambos ikinci oldular. E3 Kategorisinde Hasan Karlıtaş-Halil Çolakoğlu birinci , Onat Kutlar-Behiç Topçu ikinci olarak günü tamamladılar. Kadınlar Kategorisinde ise Gölgem Paşa Pilotlar da birinci olurken , Co-Pilotlarda Şenay Karafelikli birinci , Huri Bağrıaçık ikinci , Buse Bilgimer üçüncü oldular.

Ardahana 3 kez tırmanan ekipler arasında İbrahim Yücebaş ve Önem Biçentürk de drift şovlarıyla güne renk kattılar.

Sıralama ise şöyle :