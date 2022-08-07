Aren, Belçika'da şampiyon...

Kıbrıslı Türk tenisçi Aren Baybars, Belçika'nın Hasselt kentinde düzenlenen turnuvada partneri Anton Kartsev ile birlikte şampiyonluğa ulaştı.

Belçika'nın Hasselt kentinde düzenlenen 14 Yaş Tenniseurope Kategori 1 Turnuvasında partneri Anton Kartsev ile şampiyon olarak Kategori 1 gibi üst seviye bir turnuvada ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Turnuvada teklerde ilk tur Ukraynalı rakibi Vladamir Revenko’yu 7-6 ve 6-2’lik skorla geçip turnuvanın 7 numaralı seri başı İspanyol rakibi Valentin Gonzalez’e 6-1 ve 6-1 kaybederek elendi.

Çiftler kategorisine Rus partneri Anton Kartsev ile ilk tur Thomas Lefrank/Joachim Walker’i 6-1 ve 6-3, çeyrek finalde Pim Degraff-Roberto Perez’i 7-5 ve 6-3, yarı finalde Mikael Avanesyan/Andreas Messis’i 7-5,3-6 ve 10-7, finalde Marat Salbiev/Savva Rybkin’i 1-6,7-6 ve 10-8 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Aren Baybars yarın Almanya'da düzenlenecek olan Tenniseurope 14 Yaş Kategori 2 Judeng Cup’ı oynayıp 4 haftalık turunu tamamlayacak.