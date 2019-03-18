Ares triatloncuları Ayia Napa’da sezonu açtı

Dünyanın en çok dayanıklılık isteyen spor branşları arasında olan triatlon sporunun marka haline gelen yarışları arasına giren güney Kıbrıs’taki Ayia Napa Triatlonu hafta sonu yapıldı.

600’ü aşkın sporcunun yer aldığı Ayia Napa Triatlon’una ülkemizden Ares Spor Kulübü sporcuları da katıldı.

Sprint, olimpik ve Orta Mesafe olmak üzere 3 ayrı kategoride gerçekleşen triatlon yarışında sprint yarışanlar 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü, 5 kilometre koştu. Olimpik mesafede ise sporcular 1.5 kilometre yüzdü, 40 kilometre bisiklet sürdü ve 10 kilometre koşarak en hızlı şekilde finişe gelebilme mücadelesi verdi.

Orta mesafe kategorisinde ise sporcular 1.9 kilometre yüzdü, 90 kilometre bisiklet sürdü, 21.1 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalıştı.

Ares Spor Kulübünün triatloncuları Hüseyin Arhan, Cem Dağdelen, Serhan Zülkadiroğlu, Deniz Kalıbcıoğlu ve Erkan Uyar Ayia Napa Triatlonu’nda yarışarak finişe ulaşmayı başardılar.

Sezonun ilk resmi yarışında 3 ayrı kategoride de yarışan Ares sporcularının tümü de katıldıkları kategoride finişe ulaşmayı başardı.

Ares Spor Kulübü tarafından her yıl düzenlenen Nisan Şakası Orta Mesafe Triatlonu’na hazırlanan sporcular 21 Nisan’da Kaplıca’da yapılarak büyük organizasyon öncesi böylece sezonu açmış oldular.