Ülkemizin Ironman sporcularını bünyesinde bulunduran ve yüzme-bisiklet-koşu parkurlarının ardı ardına geçildiği triatlon branşında ülkemizde ve Türkiye’de şampiyon sporcuları olan Ares Spor Kulübü 2 sporcusu ile İrlanda’da düzenlenecek Ironman şampiyonasına katılıyor.

Dünyanın en zorlu ve dayanıklılık isteyen yarışı olan Ironman’de sporcular ilk olarak 3.8 kilometre yüzüp sonra 180 kilometre bisiklet sürüyor ve hemen ardından ise 42.2 kilometre koşarak finişe en hızlı şekilde ulaşmaya çalışıyor.

Triatlon branşının en uzun mesafe yarışı olan Ironman bu yıl ilk kez İrlanda’da düzenlenecek ve Pazar günü gerçekleşecek Ironman İrlanda yarışında Ares’ten Cem Dağdelen ve Hüseyin Arhan mücadele edecek.

ZORLU HAVA ŞARTLARI

Ares’in ve ülkemizin en çok Ironman bitiren sporcusu Cem Dağdelen İrlanda’da 13’üncü Ironman zaferine ulaşmaya çalışacak. Hüseyin Arhan ise 4’üncü kez Ironman olmak hedefinde. İrlanda’da ortalama 13 derece hava sıcaklığında ve yaklaşık 12 derece su sıcaklığında mücadele edecek sporcular ilk kez bu kadar soğuk şartta Ironman yapmayı deneyecekler.