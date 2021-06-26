Arıklı anısına kırdılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Rahmetli Orhan Arıklı anısına düzenlenen Taekwondo Karate Budo El ayak Kırış Müsabakaları önceki akşam (Cuma) akşamı Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Müsabakalırın Ödüllereni Başbakan yanrdımcısı Spordan sorumlu Bakan Erhan Arılkı ve Ailesi ile Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen verdi.

Müsabakalardan sonra Bakan Arıklı bir konuşma yaparak sporcuları ve federasyonu kutlayarak teşekkür etti.

Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, bakandan federasyonu adına devletin olan iki salonlarının havalandırma, tadilat ve onarımı istedi.

Aşırı sıcağa rağmen tüm sporcular maskelerini takarak, hiejyen kurallarına uydular ve girişte ateşleri ölçülerek el ve ayak hijyenleri yapıldı.

Müsabakaların Hakemlikleri, Master Ali Uslu, 6.Dan Ceyda Uçaner , Ana Tüysüz, Şakir Yılmaz ve Farhat Jorayev yaptılar.