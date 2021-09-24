Arıklı: “Kıbrıslı Türk sporcular, ambargoları delmenin bir simgesidir”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Ender Yeşilyurt başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu sporcularını kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada spor ambargolarından bahseden Arıklı, “Spor ambargolarını bitirip delmek zorundayız. Kıbrıslı Türk sporcular da, ambargoları delmenin bir simgesidirler” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nu kabulünde, Türkiye şampiyonasına katılan ve TC milli takım ile şampiyonası barajlarını geçen sporcuları tebrik ederek hediyelerle ödüllendirdi.

Türk Milli Takımı’nda KKTC’yi temsil edecek sporcuların varlığından duyduğu gururu dile getiren Arıklı, şöyle konuştu:

“Her zaman söylüyorum ki, spor ambargolarını bitirip delmek zorundayız. Kıbrıslı Türk sporcular da, ambargoları delmenin bir simgesidirler. Gençlerimizin Türk milli takımlarında da başarı göstereceğine inancım sonsuzdur. Bu çerçevede, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu yetkilileri ve sporcularını yürekten kutlarım.”

Arıklı ayrıca, TC Milli Olimpiyat Komitesi Projesi kapsamında kabul alan Emre Ersoy’u da tebrik etti.