Arsenal 3-0 ile çeyrek finalde

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rennes'e 3-1 mağlup olan Arsenal, rövanş karşılaşmasında rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Arsenal'de Aubameyang, karşılaşmayı 2 gol, 1 asist ile tamamlayarak geceye damgasını vurdu.

Emirates'teki maça hızlı başlayan Topçular, 5. dakikada Pierre Aubameyang'ın golüyle 1-0 öne geçti. Gol sonrası baskısını artıran Unai Emery'nin öğrencileri 15'te Ashley Maitland-Niles ile skoru 2-0 yaptı. İlk yarısı bu skorla tamamlanan karşılaşmada Arsenal'e çeyrek final kapısını açan golü 72. dakikada Pierre Aubameyang'dan geldi. Gabonlu golcü geceyi 2 gol, 1 asistle tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Manchester United, Liverpool, Manchester City ve Tottenham'dan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde de Arsenal, çeyrek finale yükselerek İngiliz modasına uydu.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 01:15