Artık resmen Fenerbahçe'li

Fenerbahçe, İngiltere'nin Arsenal takımından kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil için imza töreni düzenledi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen törene, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Mesut Özil'in ailesinin de takip ettiği törende, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan çok sayıda basın mensubu yer aldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olduğu için gurur duyduğunu belirterek, "Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Fenerbahçe için rüya, benim için hayaldi. İki taraf için muhteşem bir birliktelik olacak. Yeteneğimle takıma faydalı olacağıma inanıyorum. Umarım başarılı bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.

En kısa sürede Fenerbahçe formasıyla sahada yer almayı istediğini aktaran 32 yaşındaki futbolcu, "Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah en kısa zamanda sahada olacağım. Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayacağıma inanıyorum. Hedefimiz Avrupa'da en güzel şekilde Fenerbahçe'yi temsil etmek. Bunun için elimizden geleni yapacağız. İnşallah UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi en güzel şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin kaliteli oyunculardan kurulu bir takıma sahip olduğunu dile getiren Mesut Özil, "Eski oyunculardan Jay Jay Okocha'yı çok beğeniyordum. Şu an ise Pelkas'ı çok beğeniyorum. Onunla aynı pozisyonda oynuyorum. Çok yetenekli bir oyuncu. Fenerbahçe'de Alex de Souza ve Emre Belözoğlu ile oynamayı çok isterdim." değerlendirmesinde bulundu.

Mesut Özil, 2018'de ırkçı ve ayrımcı saldırılara maruz kalması nedeniyle bıraktığı Almanya Milli Takımı ile ilgili bir soruya, "Ben bir yola girince asla dönmem. Almanya Milli Takımı'na başarılar diliyorum ama Almanya için asla bir daha oynamam." cevabını verdi.

Ali Koç: Mesut artık camianın bir parçası

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'e çok daha iyi tekliflerin olduğunu ancak Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle bu transferi gerçekleştirdiklerini aktardı.

Transferin gerçekleşme sürecinden bahseden Başkan Koç, "Mesut, daha önce sık sık Fenerbahçe'ye olan sevdasını dile getirdi. Biz bu hikayenin başlangıç tarihi olarak Mesut'un düğününü alıyoruz. Bu tarih 7 Haziran 2019. O gün Acun Ilıcalı tweet attı. Fotoğrafın altında 'İnşallah bu sene Mesut'un vatan hasreti sona erer' dedi. Aslında bu cümle binlerce Fenerbahçe taraftarının beklentisinin fitilini ateşledi. 13 gün sonra 'WinWin' kampanyasında kıvılcımın büyümesi başladı." şeklinde konuştu.

Mesut Özil'in transferinde Acun Ilıcalı'nın maddi ve manevi desteğine dikkati çeken Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yaz günü Acun ile konuşuyorduk. Acun, 'Mesut'un sözleşmesi seneye bitiyor. Ocaktan itibaren imzalayabiliriz' dedi. Ben de 'Nasıl kazandıralım?' dedim. Acun Ilıcalı, 'Mesut sadece bir oyuncu değil müthiş ticari potansiyeli var, biz bunu yapabiliriz' dedi. Ben de 'Ocak ayında gelebilse keşke' dedim. Acun, 'Birkaç ay sonra Exxen dijital platformunu açacağım. Burada Türk dizilerini dünyaya yaymak istiyorum. Burada Mesut'un da büyük katkısı olacağına inanıyorum başkan' dedi. 1-2 ay sonra kasım ayında işler somutlaşmaya başladı. Bu, aslında fikir cimnastiğinin gerçeğe dönmek üzere olan bir sürecin başlangıcıydı. Kasım ayında Mesut'un menajeri Erkut Söğüt ile görüştük. Transferin olmaya başladığına inandım. Erkut, 'Mesut bir gün Fenerbahçe'de oynamak istiyor' dedi. Finansal konuların öncelik olmadığını ifade etti. 8 Aralık'ta Londra'ya gittik. Londra'da Arsene Wenger ile görüştüm. Mesut ile ilgili bilgi aldım. Daha sonra Wenger'i Erol Bulut ile görüştürdüm. Olumlu geri bildirimler aldım. 10 Aralık'ta Londra'nın dışında bir yerde Mesut'la tanıştık. Mesut, çocukluğundan beri gönül verdiği takımda oynama hayallerinden bahsetti. Maddi konuları sorun etmeyeceğini söyledi. Burada bu iş, dönüşü olmayan yola girdi. Transferin gerçekleşmesi için görüşmeler yapıldı ve bugün karşınızdayız. Dünya futbolunda son 10 yıla damga vurmuş bir futbolcuyu bugünün şartlarında buraya getirmek her kulübün yapabileceği bir iş değil."

Türk asıllı Alman futbolcunun dünyanın köklü kulüplerinde forma giydiğinin altını çizen sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Mesut, kariyeriyle dünyaya mal olmuş bir yıldız. Mesut artık camianın bir parçası. Futbol takımımızın başarısı için ter dökecek. Bugün balayı bitiyor, artık gerçek iş başlıyor. En kısa sürede adaptasyon sürecini atlatarak uyum sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Mesut'un başarılı futbolculuk kariyerinin yanı sıra yardımsever kişiliğine de dikkati çeken Ali Koç, şunları kaydetti:

"Maddi imkanlara her zaman şükretti. Bunları insanlığa yararlı olmak için kullandı. Bu duruşu milyonlarca insanın kalbine dokunmasını sağladı. Çocuklara rol model teşkil etmesini çok önemli buluyorum. Mesut'un transferi için 'Gerçekleşmesi çok zor rüya' dedik. Biz bu rüyanın er ya da geç gerçekleşeceğini biliyorduk. 'MesutOl' diyerek taraftardan destek istedik. Mesut'un transferi için özel bir kampanya başlatmadık. 'FenerOL'un 4 günlüğüne adını değiştirdik. MesutOL'daki Mesut kelimesi taraftarların yaşadığı mutluluğun temsilcisidir. Destek veren taraftarlara teşekkür ediyorum. Gönderilen SMS'ler şu an çeyrek milyona yaklaştı. Fenerbahçe'de zaferlerin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülür. Mesut, zaferlerimizin bir parçası olacaktır. Kendisi Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu, camianın ondan beklentilerini, çubuklu için savaşan oyuncuların taraftarlar tarafından nasıl sevildiğini çok iyi biliyor. Aramıza 'hoş geldin', yolumuz açık olsun."

Emre Belözoğlu: Takımımız Mesut'la çok daha güçlenecek

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil'in sarı-lacivertli futbol takımına önemli bir güç katacağını ifade etti.

Mesut Özil'in transferinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Emre Belözoğlu, "Mesut Özil resmen bizimle beraber. Mesut'a 'hoş geldin' diyorum. Fenerbahçe'nin şanlı tarihinde büyük transferler oldu. Mesut hepimiz için güzel bir rüyaydı. Bugün bu noktaya gelinmesinde birazcık payımız olduysa ne mutlu bizlere. Mesut'u bu transferde daha yakından tanıdım. İnsani değerleriyle ve samimice ülkesine bağlılığıyla gençlere örnek olan bir kişi. Ne mutlu ki bu güzel insan Fenerbahçeli. Değerli eşi Amine hanıma ve ailesine de teşekkür ediyorum. Onun da çok payı var bu transferde. Çok iyi bir takımımız var. Takımımız Mesut'la çok daha güçlenecek. İnşallah kupaları beraber kaldıracağız." şeklinde görüş belirtti.

Konuşmalarının ardından 2019'da Mesut Özil'e mektup yazan Fenerbahçeli ikiz kardeşler Yağız ve Kuzey, sahneye davet edildi. Gösterilen videoda ikizlerin mektubuna yer verildi. Daha sonra imza gününe özel olarak üretilen 67 numaralı Mesut Özil formalarıyla ikiz kardeşler, Başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile fotoğraf çektirdi. Mesut, bu formaları imzalayarak ikizlere hediye etti.

Tören, Mesut Özil'in kendisini 3,5 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan kontratı imzalamasıyla son buldu.