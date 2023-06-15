Asbuzu U16 Bölge Karmaları'nda 2.hafta tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve Asbuzu sponsorluğunda gerçekleşen U16 Bölge Karma maçlarında 2.hafta tamamlandı. Karşılaşmalarda Lefkoşa Karması, Güzelyurt / Lefke Karması'nı 2-0 mağlup ederken, Girne Karması, İskele Karması'nı 2-0 ile geçti. Gazimağusa Karması ise Mesarya Karması karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Girne Karması ve Gazimağusa Karması yoluna kayıpsız devam ederken, Lefkoşa ve Güzelyurt / Lefke Karması bu iki ekibi takip ediyor.

Asbuzu U16 Bölge Karmaları'nda 3.haftadaki maçlar 18 Haziran 2023 Pazar günü saat 18.00'de oynanacak. Program şöyle;

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Karması - Gazimağusa Karması

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Güzelyurt / Lefke Karması - Mesarya Karması

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: İskele Karması - Lefkoşa Karması