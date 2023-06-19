Asbuzu U16 Bölge Karmaları'nda 3.hafta tamamlandı

Asbuzu U16 Bölge Karmaları'nda 3.hafta tamamlandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Bölge Karmaları'nda 3.hafta tamamlandı. Lefkoşa Karması, İskele Karması'nı 4-0 mağlup ederken, Gazimağusa Karması da Girne Karması'nı 3-2 mağlup etti. Güzelyurt/Lefke Karması ise Mesarya Karması karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bölge Karmaları'nda 4.hafta karşılaşmaları 21 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak. Maçlar şöyle;

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Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Gazimağusa Karması - İskele Karması

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Mesarya Karması - Lefkoşa Karması

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Karması - Güzelyurt / Lefke Karması

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