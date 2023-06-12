Asbuzu U16 Bölge Karmaları'nda ilk maçlar oynandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından Asbuzu Ltd. sponsorluğunda düzenlenen U16 Bölge Karmaları'nda ilk maçlar tamamlandı. İlk hafta maçlarında Gazimağusa Karması, Lefkoşa Karması'nı 1-0 mağlup ederken, Girne Karması da Mesarya Karması'nı 3-0 ile geçti. Güzelyurt/Lefke Karması ile İskele Karması karşılaşması ise Güzelyurt/Lefke Karması'nın 2-1 üstünlüğünde geçildi.

Asbuzu U16 Bölge Karmaları'nda 2.hafta maçları 14 Haziran 2023 Çarşamba günü oynanacak.

Program şöyle;

İskele Cumhuriyet Stadı: İskele Karması - Lefkoşa Karması (Saat 18.00)

Lefkoşa Atatürk Stadı: Lefkoşa Karması - Güzelyurt/Lefke Karması (Saat 18.00)

Paşaköy Hasan Onalt Stadı: Mesarya Karması - Gazimağusa Karması (Saat 18.00)